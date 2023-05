V Cityparku je svoja vrata odprla nova parfumerija #foto

"Naraščajoči uspeh in nenehne inovacije v lepotni industriji so nas navdihnili za širitev in razvoj blagovne znamke Douglas v Sloveniji. Jeseni 2021 smo, sledeč potrebam kupcev, lansirali spletno trgovino, kar se je izkazalo za odlično poslovno odločitev, nato pa je sledilo odprtje prve fizične trgovine na Kongresnem trgu v samem srcu prestolnice Ljubljane. Marca smo odprli drugo poslovalnico v centru Supernova na Rudniku v Ljubljani, v soboto pa smo tretjo poslovalnico odprli v Cityparku," je za Siol.net povedala Adrijana Bokan, izvršna direktorica Douglasa za Hrvaško in Slovenijo.

Kot je napovedala, nameravajo v Sloveniji povečati svojo prisotnost tudi v drugih mestih in skupaj odpreti 16 trgovin. "Želeli smo se približati slovenskim potrošnikom, saj je blagovna znamka Douglas ena izmed vodilnih v lepotni industriji," je povedala Bokanova.

Foto: arhiv parfumerije Douglas

"Do leta 2025 nameravamo odpreti še 16 poslovalnic in se razširiti še na druge države v jadranski regiji. Naslednje odprtje bo v Kopru, v prihodnjih dveh letih pa bomo svojo prodajno mrežo parfumerij pokrili še v preostalih mestih, v Celju, Mariboru, Novi Gorici, Novem mestu, Portorožu in Kranju," je pojasnila načrte podjetja v prihodnosti.

Kot je dodala, prisotnost podjetja na slovenskem trgu omogoča slovenskemu potrošniku dostop do široke palete vodilnih svetovnih blagovnih znamk, visokokakovostnih izdelkov, kar daje možnost izbire in zadovoljuje potrebe slovenskega potrošnika, ki išče raznolikost in kakovost kozmetičnih izdelkov.

Foto: arhiv parfumerije Douglas

Parfumerije Douglas so prepoznavne po širokem naboru kozmetičnih izdelkov

Parfumerija Douglas je znana po širokem naboru kozmetičnih izdelkov, ki vključuje dišave, ličila, izdelke za nego, in, kot poudarja Bokanova, tudi po visoki kakovosti izdelkov, strokovnem kadru, inovacijah in trendih. Direktorica opozarja tudi na prijetno okolje, privlačno urejene parfumerije, ponudbo ekskluzivnih blagovnih znamk, razne akcije in druge ugodnosti, ki, kot poudarja, pripomorejo k prepoznavnosti Douglasa.

Foto: arhiv parfumerije Douglas

Poleg njihovih blagovnih znamk, ki so v prodaji ves čas – med njimi Benefit, Jo Malone, Chanel, Dior, Boss in vse druge znane blagovne znamke –, se osredotočajo tudi na ekskluzivne znamke, kot so Kylie, Zarko, Anastasia Beverly Hills, By Terry.

Parfumerija je del nemškega podjetja Douglas Parfumerija Douglas je del nemškega podjetja Douglas GmbH, sicer nemškega trgovca s parfumi in kozmetiko s sedežem v Düsseldorfu. So vodilna veriga parfumerij v Evropi, njihovo dolgoletno poslovanje temelji na kakovostnih storitvah, svetovanju, podpori lepotnih strokovnjakov in ponudbi kakovostnih in prestižnih svetovnih blagovnih znamk. Ponujajo okoli 35 tisoč izdelkov v več kot 1.900 fizičnih trgovinah v 19 evropskih državah. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1821, ko se je odprla tovarna parfumov in mil J. S. Douglas Söhne, ki je bila ustanovljena v Hamburgu.

Foto: arhiv parfumerije Douglas