Premium balkanska kuhinja v Cityparku

Ste ljubitelji dobre balkanske hrane in se vedno radi razvajate s pristnimi čevapčiči in kajmakom? Potem vas bo naslednja novica razveselila. V našem največjem nakupovalnem središču Citypark je bogato gostinsko ponudbo dopolnila restavracija Čewapi . Navdušujejo s premium balkansko kuhinjo od glavnih jedi, pa vse do sladic, omak in dodatkov ter hišnih vin.

Čewapi so del verige restavracij Walter, kjer ima vsaka restavracija svojo zgodbo, a vendar vse po slogu izhajajo iz iste zamisli. Vsak koncept in različne arhitekturne tipe restavracij Walter prilagodijo tako, da gostom zagotovijo novo, vendar podobno izkušnjo in doživetje.

Nova restavracija Čewapi s premium balkansko kuhinjo v Cityparku. Foto: Robert Krumpak

Vedno pričarajo vtis domačega vzdušja in sodobnega ambienta. Obljubljajo avtentičen okus Balkana in prave specialitete z žara. Uporabljajo samo 100 % telečje meso vrhunske kakovosti, ki skupaj z izbrano kombinacijo začimb poskrbi za popolno ravnovesje mehkobe in okusa.

Čewapi so del verige restavracij Walter, kjer ima vsaka svojo zgodbo. Foto: Robert Krumpak

Po odličnem kosilu pa se lahko sprehodite še po nakupovalnih ulicah Cityparka in uživate v čarobnem vzdušju. Že ta petek bodo namreč prižgali notranjo praznično okrasitev, ki bo nakupovalno središče odela v pravljico.