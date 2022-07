Po zabavo in osvežitev v Citypark

Moderne klimatske naprave z optimizacijo porabe električne energije so namenjene temu, da se lahko obiskovalci prijetno ohladijo in osvežijo v njihovih prostorih.

Med drugim tudi z do 100-odstotnim dovajanjem svežega zraka v nakupovalno središče. Zrak je pred ohladitvijo ustrezno filtriran, kar je še posebej pomembno tudi za alergike.

Adrenalinska izkušnja vas čaka na bungee trampolinu v Cityparku.

Da bo obisk še bolj prijeten in zanimiv, prijeten ambient Cityparka zaokrožijo še implementacija svetlih in modernih materialov, v prostor umeščen vodni element in zelenje. Z novo stekleno streho pri Primarku so poskrbeli za več naravne svetlobe, ki vam bo dala občutek, kot da ste nekje zunaj, a vseeno na prijetnejših temperaturah.

V več kot 120 trgovinah in lokalih se lahko medtem sprehodite med nakupovalnimi policami, se osvežite s hladno pijačo ali si privoščite okusen sladoled.

Otroke pa na prireditvenem prostoru pred trgovino Interspar čaka tudi nepozabno adrenalinsko doživetje. Skok do 7 m, varni triki in salte so mogoči na bungee trampolinu, ki bo na voljo vse do sobote, 23. julija.

Te dni je v našem največjem nakupovalnem središču še posebej prijetno. Obiščite ga in uživajte v zabavi za vso družino. Več informacij na www.citypark.si.