Citypark z vegetacijsko zasaditvijo strehe za boljšo mikroklimo

Predstavljajte si streho, na kateri se bohoti zelenje. Je popolnoma izkoriščena in pripomore h kakovosti življenja v mestu. To je realnost v našem največjem nakupovalnem središču Citypark. Na površini kar 5.700 kvadratnih metrov raste rastlinje, odporno tako proti zmrzali kot tudi proti suši, ki uspeva že z majhno porabo hranil. Obstoječi prod na strehi je nadomeščen s plastjo vegetacije. Citypark tako ustvarja boljšo mikroklimo v svoji okolici in prispeva k skupni blaginji.