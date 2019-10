Upravni odbor Fortenove razrešil izvršno direktorico Ireno Weber

Fabris Peruško se je v izjavi zahvalil Ireni Weber za njen "izjemen prispevek pri poravnavi upnikov Agrokorja in oblikovanju skupine Fortenova."

"Webrova je nosila velik del bremena izjemno zahtevnega postopka zaključevanja postopka izredne uprave v Agrokorju," je dejal Peruško.

Webrova je izvršna direktorica Fortenove postala aprila, ko je ta prevzela poslovanje koncerna Agrokor. Še naprej bo ostala namestnica izrednega pooblaščenca v Agrokorju. Na to mesto jo je sodišče na predlog imenovalo februarja lani.

Skupina Fortenova je zaživela 1. aprila letos, ko so potrdili poravnavo, s katero so 45 insolventnih podjetij vključili v novo družbo prek njihovih zrcalnih podjetij, ki so k svojemu imenu dodala besedo plus. Na Fortenovo so prenesli tudi 32 Agrokorjevih solventnih podjetij na Hrvaškem.

Prenos lastnine v nekdanjih 82 Agrokorjevih podjetjih, ki so zunaj Hrvaške, med katerimi je največji Mercator, pa predstavlja drugo fazo izvajanja poravnave, ki je stekla po sklenitvi postopka na Hrvaškem.