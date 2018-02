Uprava in žerjavisti sklenili sporazum o umiritvi razmer

Uprava Luke Koper in sindikat žerjavistov sta po maratonski seji nekaj po polnoči sklenila sporazum o umiritvi razmer v koprskem pristanišču. Uprava bo pri tem umaknila civilni postopek zoper sindikalista Mladena Jovičića in uskladila elaborate o varnosti pri delu. Razmere v Luki naj bi se normalizirale do srede prihodnjega tedna.