Trumpove carinske dajatve na uvoz jekla in aluminija v veljavi

Veljati so začele carinske dajatve na uvoz jekla in aluminija v ZDA, ki jih je pred dvema tednoma z izgovorom zaščite nacionalne varnosti določil predsednik Donald Trump. Uvodoma je iz ukrepa izvzel Kanado in Mehiko, v četrtek pa še EU, Argentino, Avstralijo, Brazilijo in Južno Korejo.

Administracija predsednika Donalda Trumpa trdi, da želi s spremembami pri postopkih sprejemanja beguncev preprečiti, da bi program izkoriščali teroristi. Foto: Reuters

Trumpova napoved 25-odstotnih carin na uvoz jekla in 10-odstotnih carin na uvoz aluminija je razburila vse, ki to blago izvažajo v ZDA, pretresla finančne trge in obudila strahove pred trgovinskimi vojnami, ki bi po prepričanju ekonomistov škodile vsem vpletenim. Le Trump in nekaj njegovih svetovalcev ostajajo prepričani, je tak scenarij lahko dober za ZDA.

Preberite si še: Donald Trump države članice EU začasno izvzel iz carin

Kanada in Mehika sta bila iz novih carin nemudoma začasno izvzeti, kar bo veljalo, dokler bosta popustljivi pri pogajanjih o spremembah Sporazuma o prosti trgovini v Severni Ameriki (Nafta). Trump je pozval tudi druge države, naj se pogajajo in v zameno za izvzetje iz carinskih dajatev nekaj ponudijo, kar se je potem tudi zgodilo.

Kitajska grozila s povračilnimi ukrepi

Foto: Reuters Največ razburjenja in tudi groženj s povračilnimi ukrepi je bilo na Kitajskem, ki grozi s povračilnimi ukrepi, in v zavezniški EU, ki je poslala v Washington na pogajanja komisarko za trgovino Cecilio Malmström.

Po dveh dneh pogajanj z ameriškim kolegom Wilburjem Rossom ni bilo jasno, ali so bila pogajanja uspešna.

Nato je trgovinski predstavnik ZDA Robert Lighthizer v četrtek bolj mimogrede šele po vprašanju senatorja na zaslišanju v senatnem odboru za finance omenil, da so iz carin poleg Kanade in Mehike izvzete še države EU, Avstralije, Argentine, Brazilije in Južne Koreje.

Lighthizer je dejal, da se bodo pogajanja z omenjenimi državami in drugimi nadaljevala, dokončali pa naj bi jih do konca aprila.

Lani ZDA uvozile za 29 milijard dolarjev jekla in 23,4 milijard dolarjev aluminija

ZDA so največji svetovni uvoznik jekla in lani so ga uvozile za 34,6 milijona ton oz. 29 milijard dolarjev. Največ (16,7 odstotka) iz Kanade, sledijo pa Brazilija (13,2 odstotka), Južna Koreja (9,7 odstotka), Mehika (9,4 odstotka), Rusija (8,1 odstotka), Turčija (5,6 odstotka), Japonska (4,9 odstotka), Nemčija (3,7 odstotka), Tajvan (3,2 odstotka) in Kitajska (2,9 odstotka).

ZDA so ob lani uvozile za okoli osem milijonov ton oz. 23,4 milijarde dolarjev aluminija in izdelkov iz aluminija. Največ (36,3 odstotka) iz Kanade, sledijo pa Kitajska (15,1 odstotka), Rusija (7,0 odstotka), Združeni arabski emirati (6,5 odstotka), Mehika (4,3 odstotka), Bahrajn (2,7 odstotka), Argentina (2,4 odstotka), Nemčija (2,4 odstotka), Indija (2,1 odstotka) in Južna Afrika (1,5 odstotka).