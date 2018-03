Trump načrtuje tudi povišanje carin na uvoz iz Kitajske

Trgovinski predstavnik ZDA Robert Lighthizer mu je pripravil carinski paket, ki bi znašal približno 30 milijard dolarjev na leto, vendar ga je Trump poslal nazaj za pisalno mizo z naročilom, naj mu izdela večji paket. Pripravljajo se carine za okoli sto kitajskih izdelkov, med njimi so igrače, pohištvo, elektronika, telekomunikacijska oprema in drugo.

Preberite še:

"Če države ne zaustavijo Trumpa danes, se lahko razvije trgovinska vojna"

Trump odstavil zunanjega ministra Tillersona #video

Kongresni republikanci za blokado Trumpovih carin

Poleg carin namerava Trump uvesti tudi omejitve na kitajske investicije in izvoz določenih ameriških izdelkov na Kitajsko, predvsem civilno-vojaške tehnologije, ter izdajanje viz kitajskim študentom v programih znanosti in tehnologije. Vsi ti ukrepi so predvsem odgovor na obtožbe o kitajskih krajah intelektualne lastnine ZDA.

Trumpove višje carine na uvoz jekla in aluminija, ki jih je uvedel pretekli teden, so razburile svet in povzročile odstop njegovega gospodarskega svetovalca Garyja Cohna. Trump je v torek sam odstavil državnega sekretarja ZDA Rexa Tillersona, ki nasprotuje višjim carinam. "Bližamo se kabinetu, ki si ga želim," je po odpustitvi Tillersona dejal Trump.

Kitajska bo vrnila udarec

Kitajska Trumpovih ukrepov seveda ne bo mirno gledala in bo odgovorila s kazenskimi carinami na ameriški uvoz, problem pa lahko nastane tudi na političnem področju. Kitajska je doslej sodelovala pri sprejemanju in izvajanju ostrejših sankcij proti Severni Koreji, ker je Trump utišal kritike iz časa kampanje in napovedi ukrepov proti visokemu primanjkljaju ZDA s Kitajsko ter ukrepov zaradi intelektualne lastnine.

Trump napovedal ustanovitev oboroženih sil za vesolje Trump je v torek obiskal obmejno območje blizu San Diega v Kaliforniji in si ogledal vzorce bodočega zidu na meji z Mehiko. Obiskal je tudi vojake v oporišču Miramar in jim med drugim obljubil neznansko veliko denarja ter napovedal ustanovitev posebnih oboroženih sil za vesolje. "Še malo pa gremo na Mars. Če bi zmagala moja nasprotnica, potem vi o tem ne bi niti razmišljali. Vesolje je prostor za vojskovanje tako kot kopno, zrak in morje. Morda bomo imeli tudi vesoljske sile. Imamo zračne sile, imeli bomo tudi vesoljske. Nisem ravno resen, ampak mislim, da je to imenitna zamisel. Ustvarjamo vesoljske sile. Izjemno," je v oporišču Miramar dejal ameriški predsednik.

Ameriška komisija za mednarodno trgovino je ocenila, da so ameriški proizvajalci samo na račun kršitev materiala, zaščitenega z avtorskimi pravicami, na Kitajskem leta 2009 izgubili skupaj 26 milijard dolarjev. Ameriška računalniška industrija je leta 2011 izgube na področju programske opreme zaradi kršitev Kitajske ocenila na 60 milijard dolarjev.