To sta ponudbi gradbincev za kraški del drugega tira

Do izteka roka za oddajo finančnih ponudb za prvi, kraški del gradbenih del za drugi tir med Divačo in Koprom, sta konzorcija pod vodstvom avstrijskega Strabaga in domačega gradbinca Kolektor CPG oddala ponudbi v višini nekaj manj kot 463,5 milijona evrov in nekaj nad 403,6 milijona evrov. Ponudbi sta veljavni, so sporočili iz družbe 2TDK.