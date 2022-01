Najnovejši posnetki skoraj končanega megalomanskega projekta na Hrvaškem #video

Zaključna dela na mostu na hrvaški polotok Pelješac se bližajo koncu. Most, ki bo povezal skrajni jug Hrvaške s preostalim delom države, mora biti nared do konca januarja. A zaradi zamude pri gradnji dostopnih cest in nove hitre ceste na Pelješcu bo za promet odprt šele pred začetkom poletne turistične sezone.

Javno podjetje Hrvatske ceste je objavilo videoposnetek zaključnih del na trenutno največjem infrastrukturnem projektu na Hrvaškem. Delavci na mostu, dolgem 2,4 kilometra, montirajo 55 metrov nad morjem zaščitno ograjo, ki bo voznike varovala pred vetrom, in odbojno cestno ograjo, ki bo voznikom zagotavljala varnost v prometu.

V notranjosti jeklenega mostu delavci izvajajo montažo revizijske poti, urejajo sisteme za odvodnjavanje meteorne vode in montirajo tehnološko opremo.

Že novembra so asfaltirali celotno vozišče, zaključni sloj asfalta pa bo položen do konca meseca. Začele so se tudi priprave za tehnični pregled mostu.

V podjetju Hrvatske ceste, ki je uradni nosilec in vlagatelj projekta, so poudarili, da je specifičnost mosta tudi v trdnosti vgrajenega betona, ki doslej še ni bil uporabljen v nobenem od podobnih projektov na Hrvaškem. Nosilno jekleno konstrukcijo naj bi ščitil več kot sto let.

Vrednost celotnega projekta, vključno s približno 30-kilometrsko novo hitro cesto, ki poteka po gradbeno zahtevnem terenu polotoka, je ocenjena na nekaj več kot 420 milijonov evrov. EU je iz kohezijskih skladov prispevala 357 milijonov evrov, kar predstavlja 85 odstotkov sredstev, potrebnih za izgradnjo mostu. Na mostu, ki je širok nekaj manj kot 24 metrov, bodo štirje prometni pasovi.

Most projektiral Slovenec

Glavni projektant mostu je slovenski inženir gradbeništva Marjan Pipenbaher iz Maribora. Načrte je naredil z danes že pokojnim hrvaškim kolegom Juretom Radićem, inženirjem gradbeništva in profesorjem zagrebške fakultete za gradbeništvo. Pipenbaher ima veliko izkušenj s projektiranji mostov, saj se je med drugim z Janezom Koželjem podpisal tudi pod viadukt na Črnem Kalu.

Pipenbaher je most že označil za enega svojih največjih projektov. Izziv je bil umeščanje tako velikega objekta v naravno okolje, istočasno bo moral biti most kos tudi potresnim aktivnostim na tem področju in močnim vetrovom.

Epidemija povzročila zamudo

Kitajski delavci družbe China Road and Bridge Corporation (CRBC) so gradbišče odprli julija 2018. Glede na pogodbo bi morali most zgraditi do julija lani, a so roke nekoliko podaljšali zaradi pandemije covid-19. Celino in Pelješac so z mostom povezali julija lani.