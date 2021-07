Bo po mostu na Pelješac zrasel še most na otok Pašman?

Na dalmatinskem otoku Pašman upajo, da bo mukotrpno čakanje na trajekt, ki otok povezuje s celinsko Hrvaško, že čez kakšno leto preteklost. Vse bolj verjetna je namreč zamisel, da bi otok in celino povezali z mostom.

Most je že septembra lani dobil podporo hrvaškega ministrstva za morje, promet in infrastrukturo, te dni pa so na Pašmanu gostili tudi potencialne investitorje - kitajska družba CRBC, ki trenutno gradi most na polotok Pelješac, je poročala hrvaška televizija RTL.

Most na Pašman bi bil z 2,2 kilometra dolžine skoraj tako dolg kot most na Pelješac, a bi bilo zanj potrebnih nekajkrat manj sredstev zaradi morskega dna, ki je na tem območju ugodnejše za gradnjo, so še poročali na RTL.

Po načrtih bi most vodil mimo znamenitega otočka Galešnjak, ki mu zaradi oblike srca pravijo tudi otok ljubezni. Foto: Getty Images

Trenutno čakajo še na dokončanje študije izvedljivosti projekta, s katero bo tudi jasno, ali bodo most lahko financirali s pomočjo evropskih sredstev. V nasprotnem primeru so jim Kitajci ponudili tudi možnost koncesije, kar bi pomenilo, da bi za prehod zaračunavali mostnino, ki pa bi bila nižja od cene trajekta, so navedli na RTL.

Na Pašmanu za most navijajo, ker bi ta po njihovem mnenju na otok privabil nove investicije in zavrl izseljevanje prebivalstva. Ob prebivalcih Pašmana bi pomenil pomembno pridobitev tudi za prebivalce sosednjega otoka Ugljan, ki je s Pašmanom že povezan z mostom. Skupaj imata otoka okoli osem tisoč prebivalcev.

