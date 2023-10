Telemach Slovenija bo vodil nekdanji šef Mercatorja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čizmić prihaja iz uprave skupine Mercator, ki jo je vodil med letoma 2017 in 2023. Foto: STA

Skupina United Group je za predsednika poslovodstva svoje družbe Telemach Slovenija danes imenovala nekdanjega prvega moža Mercatorja Tomislava Čizmića. Kot so sporočili, bo položaj prevzel 7. novembra. Dosedanji predsednik poslovodstva Adrian Ježina bo prevzel vodenje uprave družbe Telemach Hrvaška.

Čizmić je po navedbah United Group izvršni direktor z bogatim strokovnim znanjem in 25-letnimi izkušnjami na področju poslovanja, vključno z uvedbo ter izvajanjem strategij preobrata in integracije v različnih državah v regiji.

Kaj je povedal ob imenovanju?

V družbo prihaja iz uprave skupine Mercator, ki jo je vodil med letoma 2017 in 2023. Pred tem je opravljal različne vodstvene funkcije v regionalnem poslovanju Mercatorja, ki se mu je pridružil leta 2013, ter zasedal različne vodstvene položaje v avtomobilskem sektorju, med drugim za skupino ACH in Dicar Budget car rental.

Kot je dejal po navedbah United Group, se veseli prihoda v eno najbolj inovativnih in dinamičnih panog. "Telemach Slovenija bo tudi v prihodnje poslovni center odličnosti in prva izbira za tiste, ki iščejo najboljše storitve na trgu. Skupaj s sodelavci v United Group bomo poskrbeli, da bo Slovenija ostala tehnološko inovativna, odprta in konkurenčna," je dodal.

"Njegove vodstvene izkušnje, zlasti na čelu enega največjih slovenskih podjetij, bodo Telemachu Slovenija zagotovile neprecenljiv vpogled, saj bomo še naprej širili svoje poslovanje v državi, hkrati pa zagotavljali visokokakovostne storitve in vrhunsko uporabniško izkušnjo," je dejala glavna izvršna direktorica United Group Victoriya Boklag.

V Sloveniji v okviru United Group delujejo tudi informativni spletni portal N1, televizija Sportklub, medijska hiša Adria Media in platforma za elektronsko poslovanje Shoppster.