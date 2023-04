Telekom Slovenije lani malenkost znižal dobiček, letos brez izplačila dividend

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Telekomu so se za neizplačilo dividend odločili zaradi koriščenja pomoči za blažitev visokih cen električne energije.

V Telekomu so se za neizplačilo dividend odločili zaradi koriščenja pomoči za blažitev visokih cen električne energije. Foto: STA

Skupina Telekom Slovenije je lani ustvarila 652,1 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je odstotek več kot leta 2021. EBITDA je bil pri 216,5 milijona evrov nižji za dva odstotka, čisti dobiček pa se je znižal za odstotek na 37,5 milijona evrov, so ob objavi letnega poročila sporočili iz Telekoma Slovenija, ki letos ne bo izplačal dividend.

Kot pravijo v Telekomu Slovenije, bi bil dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) na ravni iz leta 2021, če bi na tej ravni ostale tudi cene energentov. V čistih prihodkih od prodaje je imel EBITDA 33,2-odstotni delež.

Lanski čisti dobiček, minimalno nižji od tistega v 2021, je bil sicer za 35 odstotkov višji od načrtovanega. Dobiček iz poslovanja je medtem dosegel 50,4 milijona evrov. Dobiček iz poslovanja, prilagojen za stroške elektrike, bi bil lani višji za sedem odstotkov.

Za investicije je lani skupina, ki je konec leta zaposlovala 3.262 ljudi, namenila 167,8 milijona evrov, od tega dobri dve tretjini za razvoj omrežja ter rešitev za zasebne in poslovne uporabnike.

Letos brez izplačila dividend

Telekom Slovenije je ob objavi poslovnih rezultatov tudi sporočil, da letos ne bo izplačal dividend, kar odstopa od uveljavljene dividendne politike v preteklosti. Lani so delničarji prejeli dividende v višini 4,50 evra bruto, letos pa bo skladno s predlogom uprave in nadzornega sveta bilančni dobiček za lani v višini 40,3 milijona evrov ostal nerazporejen.

V Telekomu so se za neizplačilo dividend odločili zaradi koriščenja pomoči za blažitev visokih cen električne energije. Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize določa, da družbe niso upravičene do pomoči, če leta 2023 ali za leto 2023 izplačujejo dobiček. "Takšno izplačilo bi torej družbi Telekom Slovenije povzročilo obvezo vračila pomoči v trenutno ocenjeni višini 3,8 milijona evrov," so navedli v družbi.

Glede na predlagano neizplačilo letošnjih dividend si bosta uprava in nadzorni svet prizadevala, da se ob upoštevanju poslovnih in finančnih okoliščin skupščini delničarjev leta 2024 predlaga, da se izplača celotni razpoložljivi bilančni dobiček leta 2022, kar bi predstavljalo dividendo v višini približno šest evrov na delnico.