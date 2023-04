ZPS: Potrošniki, ki so tožili Telekom zaradi vsiljevanja ISDN, naj tožbo umaknejo

Agencija za varstvo konkurence (AVK) je v odločbi, izdani leta 2013, ugotovila, da je Telekom Slovenije oškodoval potrošnike, ker je pogojeval priključitev širokopasovnega internetnega dostopa ADSL s predhodnim zakupom telefonskega priključka ISDN, čeprav to tehnično ni bilo nujno in ga potrošniki niso potrebovali. Ta odločba je bila razveljavljena novembra 2015, AVK pa je zdaj postopek zaradi pomanjkanja dokazov o kršitvi dokončno ustavila.

Umik tožbe in povrnitev dela stroškov sodne takse

Kot so danes sporočili iz Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS), vsem potrošnikom, ki so v tem primeru na podlagi pravnomočne odločbe AVK vložili individualne tožbe proti Telekomu Slovenije, svetujejo, da jih umaknejo in sodišču predlagajo vrnitev dela sodne takse.

"Tožniki naj sodišče čim prej obvestijo, da tožbo zaradi odločitve AVK o ustavitvi postopka umikajo in da predlagajo vrnitev dveh tretjin plačane sodne takse," svetujejo. Zakon o sodnih taksah namreč določa, da ima pravico do povrnitve dela takse tisti, ki je plačal takso za sodno dejanje, ki ni bilo opravljeno. Pomembno je, poudarjajo v ZPS, da tožnik tožbo umakne pred razpisom glavnega naroka za obravnavo.

ZPS hkrati Telekom Slovenije poziva, da od potrošnikov, ki bodo zaradi odločitve AVK o ustavitvi postopka zdaj na sodišču predlagali umik tožbe, ne zahteva povrnitve stroškov zastopanja v teh postopkih.

V zvezi se sprašujejo, kako naj potrošniki zaupajo v učinkovitost varstva konkurence in posledično varstva potrošnikov, če postopki tečejo tako dolgo.

"Z vidika varstva poštene konkurence, ki je pomembno povezan z varstvom potrošnikov (gre pravzaprav za dve plati iste medalje), je izredno skrb vzbujajoče dejstvo, da je postopek odločanja trajal skoraj 20 let, pri čemer je več kot sedem let minilo od sodbe upravnega sodišča, izdana je bila 3. novembra 2015, s katero je bila na podlagi sodbe vrhovnega sodišča odločba AVK razveljavljena in zadeva vrnjena v ponovno odločanje, nato pa je bil postopek ustavljen zaradi pomanjkanja dokazov o kršitvi," so zapisali.

Leta 2015 še ni bilo mogoče vložiti kolektivne tožbe, mirna rešitev spora pa ni bila mogoča, zato je potrošnikom, ki so od Telekoma hoteli izterjati odškodnino, preostala le sodna pot. ZPS je potrošnikom pomagala z osnutkom tožbe, ki jo je objavila na spletni strani.