AVK po skoraj 20 letih ustavila postopek proti Telekomu Slovenije

Agencija za varstvo konkurence (AVK) je skoraj 20 let po uvedbi ustavila postopek proti Telekomu Slovenije zaradi očitkov zlorabe prevladujočega položaja z vsiljevanjem ISDN-priključkov, so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz družbe. Do ustavitve prihaja devet let in pol po izdani odločbi, ki jo je sodišče pozneje odpravilo.