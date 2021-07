Tako je videti hotel v središču mesta, s 400 let starim stropom #foto

Ljubljana je konec junija dobila nov butični hotel. V najkrajši ulici v Ljubljani, ki povezuje Jurčičev in Novi trg je konec prenove in odprtje dočakala staromeščanska stavba, stara več kot 400 let. V je zaživel Hotel Heritage.

Hotel Heritage se nahaja na Čevljarski ulici 2, ki bo kmalu dobila novo tlakovano površino skupaj z Jurčičevim in Novim trgom. Prenova ulice in trga na bi bila po napovedih občine končana do konca leta.

Staromeščanska stavba je bila pred prenovo dotrajana, ob stanovanjih pa je v pritličju dolga leta delovala Galerija Ars. V objektu so bili izvedeni zelo obširni gradbeni posegi. V prenovo stavbe je bilo po besedah lastnika Aleša in Martina Laha vloženega veliko časa in truda, saj so želeli ohraniti dušo stare renesančne hiše, obenem pa gostom hotela nuditi vso udobje sodobnega časa. Kako velik je bil vložek v prenovo, ne razkrivata.

Ohranjanili kulturno dediščino stavbe

Foto: Peter Zakrajšek V fazi snovanja projektnih rešitev so skupaj z arhitekti preučili zgodovino stavbe, pregledali so tudi mestne arhive in muzeje. Zgodovina stavbe in njenih zanimivih lastnikov iz preteklosti ter najdbe med samo gradnjo, pa so sedaj prezentirani v notranjosti hotela.

V hotelu so tako med drugim ohranili 400 let star leseni strop, 250 let star kamniti umivalnik, rekonstruirali so 200 let stare poslikave in še mnoge druge zanimivosti.

Hotelirstvo spoznali s hotelom na Gornjem trgu

Stavbo na Čevljarski 2 so kupili konec leta 2017 od dveh lastnikov z željo, da jo preuredijo v butični hotel. V lasti imajo tudi butični Hotel Galleria na Gornjem trgu, iz katerega so črpali navdih in izkušnje pri snovanju Hotela Heritage.

Ko se bo vrnilo povpraševanje iz leta 2019 ...

Hotel ima 20 sob, ki lahko sprejmejo 40 oseb, cene pa so zaenkrat primerne razmeram na trgu in konkurenčne z ostalimi primerljivimi ljubljanskimi butičnimi hoteli.

"V zadnjih dveh letih se je odprlo oziroma dokončalo kar nekaj hotelov. Konkurenca je večja, česar pa ne smatramo kot nekaj slabega, saj nas bo to vse spodbudilo, da bomo svojo ponudbo izboljšali, s čimer pa bo Ljubljana kot turistična destinacija še naprej vztrajno rasla. Ljubljana potrebuje še kar nekaj namestitev, ko bo turizem znova povsem zaživel. Če se bo vrnilo povpraševanje iz leta 2019, bo dovolj dela in izivov za vse," dodajata.

Foto: Peter Zakrajšek

Ciljajo predvsem na tuje goste

Med gosti pričakujejo predvsem tuje goste, mogoče bo slika nekoliko drugačna v nekaj prihodnjih letih, če bo še naprej življenja krojil novi koronavirus.

"Če pogledamo Hotel Galleria, je večina, okrog 95 odstotkov gostov tujcev. Mogoče pa se bo zdaj situacija nekoliko spremenila, vsaj za nekaj let, zaradi novega koronavirusa. Pričakujemo tudi zanimanje poslovnih gostov. Največ gostov je Avstrijcev, Nemcev in Italijanov. Pred koronovarisum je bilo tudi veliko Britancev in Američanov," razlagata.

Za delovanje hotela skrbi sedem zaposlenih, do zdaj pa so z zanimanjem gostov zadovoljni.

"Julij, avgust in september kažejo na zelo dobro sezono. Za jesen pa se že kaže prvo zanimanje poslovnih gostov," še pravita lastnika.

Foto: Peter Zakrajšek