Cene stanovanj so od leta 2018 naprej najmanj zrasle v drugi polovici leta 2020, ko so po prvem valu epidemije praktično povsod bolj ali manj stagnirale. Po tretjem valu epidemije je marca letos trgovanje z nepremičninami ponovno oživelo in beležimo najvišjo polletno rast cen po krizi nepremičninskega trga leta 2008. Foto: STA

Cena rabljenega stanovanja v Ljubljani je v drugi polovici leta 2020 prvič v zgodovini presegla tri tisoč evrov na kvadratni meter. V prvi polovici letošnjega leta pa se cena giblje že krepko nad to mejo, dosegla je namreč 3.250 evrov na kvadratni meter. Večina stanovanj se je sicer prodala po ceni med 2.800 in 3.700 evrov na kvadratni meter.

Po tretjem valu epidemije je marca letos trgovanje z nepremičninami ponovno oživelo, tako da je bilo ob koncu letošnjega prvega polletja število kupoprodaj že večje kot pred epidemijo. V prvem polletju 2021 so se tako v primerjavi z drugim polletjem leta 2020 cene stanovanjskih nepremičnin zvišale za okoli osem odstotkov in tako beležimo najvišjo polletno rast cen po krizi nepremičninskega trga leta 2008.

V Ljubljani je bila rast cen stanovanj v prvi polovici letošnjega leta okoli šestodstotna, cene stanovanj na Obali, v Kranju, Celju in Mariboru so poskočile za od deset do 12 odstotkov.

Novogradnja: vrtoglavih 7.200 evrov za kvadratni meter

Glede na poročilo je v letošnjem prvem polletju najvišjo relativno ceno, prek 7.200 evrov na kvadratni meter uporabne površine, doseglo stanovanje v novozgrajenem vila bloku na Viču. To stanovanje je bilo tudi absolutno najdražje, saj je kupec zanj skupaj s parkirnim prostorom odštel okoli 850 tisoč evrov, izhaja iz polletnega poročila Gursa.

Relativno najdražje rabljeno stanovanje je bilo prodano v središču Ljubljane za skoraj 6.800 evrov na kvadratni meter, absolutno najdražje pa za Bežigradom za 570 tisoč evrov.

Primat najvišjih cen stanovanj ohranja Ljubljana, sledi ji Obala, kjer je bila v prvem polletju 2021 srednja cena rabljenega stanovanja 2.700 evrov na kvadratni meter. Na račun ene najvišjih rasti cen v zadnjih letih je na tretjem mestu območje Kranja z ožjo okolico, kjer je srednja cena rabljenega stanovanja presegla 2.500 evrov na kvadratni meter. Podobne kot v Kranju so cene stanovanj tudi v večjih krajih v okolici Ljubljane.

Stanovanja v Mariboru za več kot polovico cenejša kot v Ljubljani

V Mariboru in Celju so cene stanovanj za okoli 20 odstotkov pod slovenskim povprečjem oziroma so več kot polovico nižje kot v Ljubljani. V prvem polletju 2021 je srednja cena rabljenega stanovanja v Mariboru znašala 1.550 evrov na kvadratni meter, v Celju pa 50 evrov več . V obeh mestih se je večina stanovanj prodala po ceni med 1.350 in 1.800 evrov na kvadratni meter.

Najvišjo absolutno ceno, okoli 315 tisoč evrov, je v Mariboru doseglo stanovanje v središču mesta, s skoraj 140 kvadratnimi metri uporabne površine in garažo. Relativno najdražje je bilo skoraj 100 kvadratnih metrov veliko stanovanje na Taboru, ki je bilo prodano za 2.600 evrov na kvadrati meter.

Spodnji graf prikazuje cene kvadratnega metra rabljenih stanovanj v izbranih območjih po Sloveniji.

Kaj je razlog za rast cen nepremičnin?

Visoko rast cen stanovanjskih nepremičnin po eni strani poganja veliko povpraševanje, ki ga vzpodbujajo nizke obrestne mere in dostopnost denarja, po drugi strani pa omejena ponudba novogradenj. Ponudba še vedno, kljub temu da na trg postopoma prihaja vse več novogradenj, zaostaja za povpraševanjem.

Na višanje cen stanovanjskih nepremičnin vse bolj vplivajo tudi vse višje cene zemljišč za gradnjo, posredno pa tudi rast gradbenih stroškov, ki je posledica globalnega zviševanja cen transporta in gradbenih materialov zaradi pandemije.

Nepremičninski balon se napihuje od leta 2015

V Sloveniji je od obrata cen v prvem polletju 2015 prisoten stalen in močan trend rasti cen stanovanjskih nepremičnin in zemljišč za njihovo gradnjo. Daleč največ so zrasle cene stanovanj v večstanovanjskih stavbah. Cene rabljenih stanovanj so bile na ravni države v prvem polletju 2021 v primerjavi s prvim polletjem 2015 že za več kot polovico višje.

Najdražja stanovanja v Ljubljani, rekordna rast cen v drugih mestih

V Ljubljani se je po rekordni rasti cen stanovanj v obdobju od leta 2015 do 2018, ko so zabeležili najvišjo 15-odstotno rast na letni ravni, ta nekoliko umirila. Rast cen stanovanj v Ljubljani je bila od leta 2018 med obravnavanimi območji dejansko še najmanjša.

Cene stanovanj v glavnem mestu so bile v prvem polletju 2021 za skoraj 15 odstotkov višje kot v drugem polletju 2018. Najbolj, za okoli 30 odstotkov, so v istem obdobju zrasle cene stanovanj v Celju, le nekoliko manj v Kranju. Nadpovprečna oziroma prek 20-odstotna pa je bila tudi njihova rast na Obali in v Južni okolici Ljubljane, kaže poročilo Gursa.

Rast cen stanovanj v največjih slovenskih mestih, razen Ljubljane, je bila v prvi polovici letošnjega leta rekordna, saj so zrasle za deset odstotkov in več. V Ljubljani in Severni okolici Ljubljane je bila rast cen sicer pod povprečjem države, a še vedno razmeroma visoka.