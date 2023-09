Stanovanjske nepremičnine so bile v drugem četrtletju letos za 1,9 odstotka dražje kot v prvem četrtletju in za 7,4 odstotka dražje kot v drugem četrtletju lani. Število prodanih stanovanjskih nepremičnin je bilo za pet odstotkov nižje v četrtletni in za tretjino nižje v medletni primerjavi, je danes objavil državni statistični urad.

Nove stanovanjske nepremičnine so se na četrtletni ravni po pocenitvi v prejšnjem četrtletju (za 8,4 odstotka) ponovno podražile, in sicer skupno za tri odstotke. K zvišanju so največ prispevale cene novih stanovanj, ki so se zvišale za 4,7 odstotka, medtem ko so se cene novih družinskih hiš znižale, in sicer za dva odstotka.

Cene rabljenih stanovanjskih nepremičnin so se na četrtletni ravni zvišale za 1,8 odstotka. Cene rabljenih stanovanj so zrasle za 2,3 odstotka, cene rabljenih družinskih hiš pa za 1,1 odstotka.

Rabljena stanovanja so se v tej primerjavi najizraziteje podražila v Ljubljani in preostali Sloveniji (na obeh območjih za 2,8 odstotka), medtem ko so se v Mariboru pocenila (za 1,9 odstotka).

Najbolj poskočile cene rabljenih družinskih hiš

Glede na drugo četrtletje lani so se cene stanovanjskih nepremičnin zvišale za 7,4 odstotka. Najbolj so se zvišale cene rabljenih družinskih hiš (za 11,2 odstotka), sledile so cene rabljenih stanovanj (za 6,1 odstotka) in novih družinskih hiš (za 0,3 odstotka). Cene novih stanovanj so se znižale (za 0,2 odstotka).

Skupna vrednost vseh v drugem četrtletju prodanih stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji je bila 338 milijonov evrov. To je bilo približno enako kot v prvem četrtletju (336,8 milijona evrov) in približno za tretjino manj kot v lanskem drugem četrtletju (480,3 milijona evrov).

Tretjino manj poslov kot v enakem obdobju lani

Skupno je bilo prodanih 2.421 stanovanjskih nepremičnin, kar je pet odstotkov manj kot v prvem četrtletju in tretjino manj kot v enakem obdobju lani.

Število prodaj rabljenih stanovanjskih nepremičnin je bilo v zadnjem letu in pol najnižje. Prodanih je bilo 2.386 rabljenih stanovanjskih nepremičnin, skupna vrednost prodaj pa je bila 330,1 milijona evrov.

Novih stanovanjskih nepremičnin je bilo prodanih 35, njihova skupna vrednost je znašala približno 7,9 milijona evrov.

Stopnje rasti cen stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji:

Foto: Statistični urad Republike Slovenije