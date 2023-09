Nočna mora: v središču Ljubljane kupili stanovanje, zdaj pa se ne morejo vseliti #video

Soseska Bellevue, stanovanjski objekt treh avstrijskih investitorjev nasproti parka Tivoli, še vedno ostaja brez stanovalcev. Po poročanju portala N1 naj bi bil razlog za to sporno gradbeno dovoljenje in izogibanje izplačilu zaradi terjatev, zapletlo pa se je tudi na Upravni enoti Ljubljana, kjer zaradi neizpolnjenih pogojev ne morejo izdati dovoljenja za uporabo. Kupcem stanovanj tako še vedno nihče ne zna konkretno povedati, kdaj se bodo v svoje domove, ki so jih že plačali, sploh lahko vselili.

Stanovanjski objekt rumene barve nasproti parka Tivoli, v katerem naj bi odprli tudi diskont Lidl, še vedno ostaja prazen. Po poročanju portala N1 se je zalomilo že pri gradbenem dovoljenju, ki ga je zaradi spornosti preiskoval tudi inšpektorat za javni sektor, zdaj pa se je predaja stanovanj ustavila še na Upravni enoti Ljubljana, kjer še vedno niso izdali dovoljenja za uporabo. Izdajo dovoljenja namreč ovira neizpolnjevanje pogojev, ki pa jih na Upravni enoti Ljubljana za Planet TV niso razkrili.

V objektu so tudi poslovni prostori, enega najopaznejših bo zasedel nemški trgovec Lidl. Novinarji Planet TV so se z vprašanji obrnili na diskont, a se pred kamero niso odločili stopiti. Povedali so le, da so dela v teku in da se naj za podrobnosti obrnejo na investitorja, družbo Bellevue Living, ki pa novinarjem Planet TV do začetka oddaje ni mogel zagotoviti sogovornika.