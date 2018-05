Slab dan za družino Janković

Načrti družine Janković, da se s pomočjo prijateljskih upnikov reši dolgov podjetij iz skupine Electa, so doživeli velik udarec.

Višje sodišče v Ljubljani je razveljavilo začetek postopka poenostavljene prisilne poravnave nad podjetjem Electa Naložbe. To je storilo na zahtevo največjega upnika – družbe Heta Asset Resolution, slabe banke nekdanjega Hypa, ki ji podjetja v lasti družine Janković dolgujejo več kot dva milijona evrov.

S tem so ogroženi tudi načrtovani odpisi milijonskih dolgov v drugih podjetij iz skupine Electa.

Kot je znano, si želi družina Janković vsa svoja podjetja očistiti dolgov na enak način: s pomočjo prijateljskih upnikov, ki ji bodo v poenostavljenih “prisilkah” odpisali vse dolgove in omogočili nov začetek.

"Fiktivna terjatev obramba pred stečajem"

Poročali smo že, da je podjetje Electa Naložbe, ki je želelo graditi nepremičinski projekt na Ljubljanskem barju, predlagalo kar 95-odstotni odpis dolgov.

Toda načrte jim je prekrižalo višje sodišče. Ugodilo je pritožbenim navedbam Heta, saj jih ta doslej v postopku še ni moglo uveljavljati, "bi pa lahko odločilno vplivale na presojo utemeljenosti predloga za začetek postopka poenostavljene prisilne poravnave".

Foto: STA V Heti so sodišče opozorili, da:

- se v Electi Naložbah s tem manevrom le "branijo" pred stečajem,

- najvišja terjatev, ki jo do Electe Naložbe izkazuje podjetje Glanc in s katero bo potrjevalo poenostavljeno prisilno poravnavo, je "fiktivna",

- na seznam upnikov bi morali uvrstiti tudi s Heto povezano podjetje TCK, kar bi jima omogočalo zavrnitev predlaganega odpisa dolgov.

O vsem tem bo moralo (še enkrat) presojati okrožno sodišče v Ljubljani, ki lahko podjetje Electa Naložbe pošlje tudi v stečaj.

Bo družina Janković izgubila tudi Electo?

Višje sodišče je z odločitvijo ogrozilo tudi odpis milijonskih dolgov podjetja Electa Holding, ki je krovno podjetje družine Janković in je uradno v lasti Damijana in Jureta Jankovića.

Tudi pri tej je Damijan Janković na sodišče vložil predlog za začetek postopka poenostavljene prisilne poravnave in predlagal 95-odstotni odpis obveznosti, večinoma do Hete. Po drugi strani ne bi odpisovali 1,1-milijonskega dolga podjetja do Zorana Jankovića.

Glavno premoženje Electe Holdinga je 100-odstotni lastniški delež v osrednjem družinskem podjetju Electa Inženiring, ki se ukvarja z investicijskim inženiringom.

Odpisovanje milijonskih dolgov

Kot smo že poročali, se je Janković mlajši pred meseci dokončno odločil, da se bo rešil upnikov, ki jim njegova podjetja skupaj dolgujejo več kot 25 milijonov evrov.

Foto: STA V vseh treh svojih podjetjih – Electi Inženiringu, Electi Naložbah in Electi Holdingu – je tako izpeljal enak manever. Predlagal je poenostavljeno prisilno poravnavo, s katero bi se znebil od 90 do 95 odstotkov dolgov, obvladoval pa bi jih prek prijateljskih upnikov, ki so pred tem odkupili terjatve do vseh treh podjetij.

Temu so se najbolj upirali v Heti, ki je vložila pritožbi zoper poenostavljeni prisilni poravnavi Electe Holdinga in Electe Naložb. Kot je znano, je prav Hypo banka leta 2013 podjetju Electa Naložbe zasegla zemljišča na Barju.