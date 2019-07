Skupina Telekom Slovenije v polletju za 35 odstotkov povečala dobiček

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Skupina Telekom Slovenije je v prvem polletju ustvarila 19,57 milijona evrov čistega dobička, kar je 35 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, medtem ko so prihodki od prodaje upadli za pet odstotkov na 340,63 milijona evrov. Letos imajo v Telekomu nekoliko nižje prihodke na veleprodajnem trgu in nižje prihodke mobilnega blaga na končnem trgu.

Ustvarjeni prihodki, kot so pojasnili ob objavi poslovnega poročila v Telekomu Slovenije, niso neposredno primerljivi s prihodki v enakem obdobju lanskega leta, saj letos ne vključujejo več prihodkov družbe Blicnet, ki so jo prodali konec leta lanskega leta, prav tako so prihodki v letu 2018 vključevali prihodke projekta vzpostavitve elektronskega cestninjenja, ki se je lani končal.

V prvih šestih mesecih letošnjega leta je skupina ustvarila 112,3 milijona evrov dobička iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA), kar je za 11 odstotkov več kot v enakem obdobju lanskega leta. V čistih prihodkih od prodaje je imel EBITDA na ravni skupine 33-odstotni delež, medtem ko je ta delež v enakem obdobju lanskega leta dosegel 28 odstotkov.

Na letni ravni je telekomunikacijska skupina dobiček iz poslovanja (EBIT) povečala za 41 odstotkov na 23,78 milijona evrov, poslovne odhodke pa je znižala za osem odstotkov na 319,3 milijona evrov.

Skupina naj bi v letošnjem letu, kot je navedeno med cilji, imela 711,9 milijona evrov poslovnih prihodkov, EBITDA naj bi dosegel 216 milijonov evrov, čisti dobiček pa 30,3 milijona evrov.

Družba Telekom Slovenije pa je imela med januarjem in junijem 23,20 milijona evrov čistega dobička, kar na letni ravni pomeni 48-odstotno rast, medtem ko so prihodki od prodaje upadli za pet odstotkov na 308,10 milijona evrov. EBITDA na ravni družbe se je okrepil za 16 odstotkov na 69,87 milijona evrov.

Telekom namerava v obdobju do leta 2023 ohraniti tržni položaj na mobilnih storitvah ter rast števila fiksnih širokopasovnih in TV-priključkov, ob krepitvi osnovne dejavnosti pa se bo širil tudi na druga področja, je družba zapisala v poročilu, objavljenem na spletnih straneh Ljubljanske borze. Skladno z zastavljenimi cilji nadaljujejo konsolidacijo in optimizacijo poslovnih rezultatov.

Tako na medoperaterskem evropskem trgu kot na domačem trgu telekomunikacijskih operaterjev se Telekom Slovenije sicer spopada z močno konkurenco, regulatornimi vplivi in cenovno občutljivimi uporabniki. Na trgu zaznava vedno večjo zasičenost, kar pomeni manjši manevrski prostor za zadržanje obstoječih in pridobivanje novih uporabnikov.

S poslovnimi rezultati Telekoma Slovenije se je v torek seznanil nadzorni svet družbe, ki je poleg tega podal soglasje k imenovanju Rolanda Žela za direktorja družbe TSmedia in družbe Antenna TV SL za mandatno obdobje štirih let. Mandat začne teči 1. septembra 2019.

Delničarjem Telekoma se letos obetajo občutno nižje dividende



Telekomov bilančni dobiček za lani znaša slabih 39 milijonov evrov. Kot izhaja iz danes objavljenega sklica skupščine, uprava družbe predlaga, da se za izplačilo dividend nameni 29,3 milijona evrov oz. 4,50 evra bruto na delnico, preostanek bilančnega dobička v višini 9,7 milijona evrov pa se prenese v prihodnje leto.



Če bo tak predlog potrjen, se delničarjem - država ima v družbi neposredno 62,54-odstotni lastniški delež, Slovenski državni holding (SDH) je lastnik 4,25-odstotnega deleža, Kad pa 5,59-odstotnega - obeta precej nižja dividenda kot lani. Ta je znašala kar 14,30 evra bruto. Pri tem velja spomniti, da je uprava, tedaj še z Rudolfom Skobetom na čelu, predlagala dividendo v višini 6,30 evra, a je SDH uspel z nasprotnim predlogom, Telekom Slovenije pa je za izplačilo dividend lani namenil skoraj ves bilančni dobiček.