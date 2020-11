Skupina Krka v devetih mesecih z 220 milijoni evrov čistega dobička

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Skupina Krka je ustvarila 300,75 milijona evrov dobička iz poslovanja, kar je 57 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju. Dobiček iz poslovanja, povečan za amortizacijo (EBITDA), je znašal 384,6 milijona evrov in je bil 40 odstotkov večji kot v enakem lanskem obdobju, navaja STA.

Količinsko je skupina prodajo v devetmesečju povečala za osem odstotkov, delež izvoza v prodaji izdelkov pa je bil 96-odstoten. Največjo absolutno in relativno rast so dosegli v vzhodnoevropski regiji, kjer so dosegli tudi največji, 32,6-odstotni delež prodaje.

Za vlaganja in naložbe je skupina v tem obdobju namenila 53,8 milijona evrov, od tega 39,9 milijona evrov, še piše STA.