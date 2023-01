Skupina GEN kljub ekstremnim razmeram poslovala z dobičkom

Trenutne razmere na svetovnih trgih energentov so ugodne, saj so zaradi vremenskih razmer zaloge plina v Evropi visoke, posledično pa so cene električne energije in plina padle. "Zaradi tovrstnega razvoja dogodkov v leto 2023 vstopamo optimistično, prav tako si obetamo nadpovprečno uspešno poslovanje," napoveduje Dejan Paravan, generalni direktor družbe Gen energija.

Trenutne razmere na svetovnih trgih energentov so ugodne, saj so zaradi vremenskih razmer zaloge plina v Evropi visoke, posledično pa so cene električne energije in plina padle. "Zaradi tovrstnega razvoja dogodkov v leto 2023 vstopamo optimistično, prav tako si obetamo nadpovprečno uspešno poslovanje," napoveduje Dejan Paravan, generalni direktor družbe Gen energija. Foto: Bojan Puhek

Skupina GEN je lani zaradi energetske krize in razburkanih razmer na energetskih trgih poslovala pod načrti, a kljub temu ustvarila 23 milijonov evrov dobička. To je po ocenah generalnega direktorja družbe GEN energija Dejana Paravana ob upoštevanju izpada tretjine lastne hidroproizvodnje zaradi rekordne suše, podaljšanega remonta jedrske elektrarne Krško (NEK) in ekstremnega porasta cen energentov dober rezultat.

Če je bila lanska načrtovana odvisnost Slovenije od električne energije v višini 14 odstotkov, je ta zaradi ekstremnih razmer narasla na 31 odstotkov. Dve teravatni uri primanjkljaja so morali proizvajalci električne energije tako dokupovati po rekordnih tržnih cenah, ki jih nihče ni pričakoval. Najvišje dnevne cene so dosegale tudi do 300 evrov za megavatno uro, za kar so morali odšteti okoli 600 milijonov evrov. To pa se odraža tudi na slabših lanskih rezultatih družb v skupini.

Družba GEN energija, ki je krovna družba v Skupini GEN in je v stoodstotni lasti države, je lani zabeležila 372 milijonov evrov prometa, leto pa sklenila z enim milijonom evrov dobička. To je sicer za 38 milijonov evrov manj od načrtovanega, a gre za posledico dramatičnih razmer na energetskih trgih. K negativnim učinkom poslovanja so prispevali nižja proizvodnja od načrtovane, nakup nadomestne energije zaradi remonta NEK in njegovega podaljšanja, regulacija maloprodajnih cen za električno energijo in plin ter sprejem 70 tisoč novih odjemalcev zaradi umika nekaterih dobaviteljev s trga.

K poslovanju skupine pa je pozitivno prispevalo predvsem preseganje načrtov na področju mednarodnega trgovanja, na ravni proizvodnje pa stabilno in zanesljivo obratovanje NEK s končano modernizacijo, višjo proizvodnjo Termoelektrarne Brestanica in preseganje načrtov pri postavitvi samooskrbnih sončnih elektrarn.

"V Skupini GEN smo zanesljivo oskrbo z električno energijo v teh zahtevnih razmerah ves čas lahko zagotavljali po sprejemljivih in zajamčenih cenah. Ker razpolagamo z lastnimi zmogljivostmi za proizvodnjo električne energije po predvidljivi ceni, lahko izvajamo ukrepe vlade in zaščitimo slovenske odjemalce pred pretiranimi cenovnimi vplivi negotovih razmer na energetskih trgih," je na novinarski konferenci v Ljubljani poudaril Dejan Paravan.

Pojasnil je, da so trenutne razmere na svetovnih trgih energentov ugodne, saj so zaradi vremenskih razmer zaloge plina v Evropi visoke, posledično pa so cene električne energije in plina padle. "Zaradi tovrstnega razvoja dogodkov v leto 2023 vstopamo optimistično, prav tako si obetamo nadpovprečno uspešno poslovanje," je napovedal Paravan.