Furs dobil 16 tisoč prijav samozaposlenih za pomoč, Simič pojasnjeval podrobnosti

Finančna uprava RS (Furs) je do danes do 16. ure prejela okoli 16 tisoč izjav samozaposlenih o upravičenosti do izredne državne pomoči, kar je veliko, je na novinarski konferenci dejal član vladne svetovalne skupine za pripravo ukrepov za omilitev posledic epidemije za državljane in gospodarstvo, Ivan Simič, piše STA.

Izjavo izpolnite za tri mesece vnaprej

Davčni strokovnjak je upravičencem predlagal, naj izjavo izpolnijo za tri mesece vnaprej, saj trenutno še ne morejo vedeti, ali bodo izpolnjevali pogoje za prejem pomoči. "Strah glede morebitnega neizpolnjevanja pogojev je odveč. Če bodo prejemniki pomoči prihodnje leto ugotovili, da niso izpolnili pogojev, jim zakon omogoča samoprijavo Fursu v 30 dneh po oddaji obračuna in vračilo sredstev brez obresti," je pojasnil. Obresti se bodo obračunavale le v primeru namernega zavajanja, je poudaril.

Prva nakazila samozaposlenim, ki so zaprosili za oprostitev plačila socialnih prispevkov in izplačilo mesečnega temeljnega dohodka, bodo po Simičevih besedah 24. aprila. Takrat bodo sredstva prejeli tisti, ki bodo izjavo o upravičenosti vložili do 18. aprila.

"Tisti, ki bodo izjavo vložili od 19. do 30. aprila, bodo sredstva prejeli 10. maja. Tisti, ki jo bodo vložili od 1. do 31. maja, pa bodo sredstva prejeli 10. junija," je pojasnil. Poudaril je, da bodo tudi tisti, ki bodo izjavo vložili šele maja, prejeli vsa tri izplačila. "Nič ni izgubljeno," je dodal, poroča STA.

Lahko se pojavijo težave

Prvi protikoronski sveženj zakonov je bil po Simičevih besedah pripravljen hitro - v rekordnih 13 dneh - zato je razumljivo, da lahko pride do težav. "Predvsem zato, ker pripravljeni ukrepi niso bili informacijsko podprti. Naknadno so bile v rekordnem času pripravljene rešitve, da lahko podjetja obračunavajo plače," je dejal.

"Verjamem, da se lahko pojavijo težave, ki pa jih moramo poskusiti rešiti z dobro voljo. Biti moramo strpni. Ravnati smo morali hitro, da bi lahko pomoč zagotovili čim prej, zato je lahko prišlo do pomanjkljivosti," je izpostavil.

Spomnil je, da bo država za delavce, ki delajo tudi v času epidemije, podjetjem povrnila prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za dva meseca - približno dve tretjini vseh prispevkov, ki jih podjetja plačujejo ob izplačilu plač. "Pogoj pa je, da bodo morali vsi, ki bodo dobili povrnjene prispevke, delavcem izplačati krizni dodatek v višini 200 evrov. Ta bo v celoti oproščen vseh davkov in prispevkov," je pojasnil, še navaja STA.

Pozorni bodite na ti, kdaj bodo prispevki plačani

Podjetja, ki jim bo država povrnila prispevek za delavce, pripravijo običajen obračun plač, le da ne plačajo teh prispevkov. Kljub temu Simič delodajalcem priporoča, naj spremljajo evidence in so pozorni na to, kdaj bodo prispevki plačani. "Tisti, ki so že izplačali plače za marec in so prispevke plačali v celoti, bodo takrat, ko bo prispevke plačala država, imeli preplačilo in bodo lahko to poračunali ob izplačilu aprilskih plač," je dodal.

Delavci, ki so na čakanju na delo, bodo za ta čas prejeli 80-odstotno nadomestilo plače, vendar ne manj od minimalne plače, ki je določena pri dobrih 940 evrih bruto, in ne več od lanske povprečne slovenske plače, ki je znašala 1753 evrov bruto, je povedal.

Za april in maj prav tako ne bo treba plačati akontacije davka od dohodkov pravnih oseb in od dohodka iz dejavnosti. Je pa Simič opozoril, da je pomoč namenjena tistim podjetjem, ki jo dejansko potrebujejo. "Tisti, ki bodo po uveljavitvi zakona, torej po 11. aprilu, izplačali dobiček, bodo morali pomoč vrniti. To bodo morali storiti tudi, če bodo izplačali poslovno uspešnost ali nagrado poslovodstvu," je dejal.