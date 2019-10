Sergej Racman vrnil udarec državi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sergej Racman, za katerim je razpisana mednarodna tiralica, je veliki zmagovalec današnje dražbe, na kateri so prodajali njegovo 4.500 kvadratnih metrov veliko "graščino" na ljubljanskem Rudniku.

Za vilo se je spopadlo sedem dražiteljev, ki so ceno z začetnih 851.000 evrov zvišali na 1,57 milijona evrov. Izkupiček je daleč pod ocenjeno tržno vrednostjo in zdaleč ne bo zadostoval za poplačilo dolga do Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), bolj znane pod imenom slaba banka.

Podjetje Auctor Sergeja Racmana, ki je bilo dosedanji lastnik vile, namreč DUTB po zadnjih podatkih dolguje okoli 2,3 milijona evrov in je na nepremičnini vpisana kot prva hipotekarna upnica. DUTB je bila danes tudi ena od dražiteljev, vendar na koncu ni bila uspešna.

Najboljšo ponudbo je oddal odvetnik Mirko Filipović, ki je na dražbi zastopal podjetje R.E.Invest, so poročale Slovenske novice. Po naših informacijah je v ozadju tega podjetja znani slovenski poslovnež, ki ga policija išče z najvišjo stopnjo mednarodne tiralice. Proti njemu je namreč zaradi suma zlorabe prostitucije v klubu Marina na Ajševici vložena obtožnica, Racman pa je že od poletja na begu.

Foto: Siol.net

Imperij prenesel na bratranca

Podjetje R.E.Invest je zadnjih 14 dni v lasti Tomislava Rukavine iz Rijeke. Kot kaže, gre le za formalnega lastnika. Pred tem je bil R.E.Invest prek verige podjetij v lasti Martina in Urbana Racmana, sorodnikov Sergeja Racmana, ki obvladujeta tudi več njegovih podjetij.

To pomeni, da je Racman kljub odsotnosti premagal DUTB in pred zasegom rešil svojo nepremičino na Rudniku, slaba banka pa je prejela bistveno manj denarja, kot ga je skušala izterjati od Racmana.

Luksuzna vila je sestavljena iz dveh stavb, garaže, steklenjaka, bazena, zraven pa je večji park, ki je bil nekoč v Racmanovi lasti. Kot pojasnjuje Boštjan Boh, nepremičninski posrednik in sodni cenilec, bi se morala izklicna cena za njegovo vilo začeti pri najmanj treh milijonih.

Izgublja Kolosej

Sergej Racman medtem izgublja svoje ključno premoženje v Sloveniji.

Prodaja Koloseja, največjega kinokompleksa v državi, s katero ga je Sergej Racman želel rešiti pred upniki, je bila nezakonita. Tako je po naših informacijah odločilo Okrožno sodišče v Ljubljani.

Racman je pred leti za 15 milijonov evrov prodal kompleks v ljubljanskem BTC, čeprav naj bi vedel, da je Kolosej insolventen in bo s tem oškodoval upnike. Kompleks je svojemu poslovnemu partnerju Davorinu Vidmarju prodal s štiriletnim odložnim plačilnim rokom, kupnina pa do danes ni bila v celoti poravnana.

Foto: Žiga Ponikvar Če bo sodba pravnomočna, bo Racman dokončno izgubil kompleks kinodvoran, ki ga je zgradil in odprl leta 2001. Predstavljal je njegovo osrednje premoženje, do danes pa mu je prodaja kinovstopnic prinašala visoke prihodke. Samo lani je Kolosej ustvaril šest milijonov evrov prihodkov in pol milijona evrov dobička.

Nepremičnina se bo vrnila v stečajno maso družbe Kolosej, ki jo je nekdaj obvladoval Racman. O tem, ali jo bodo prodali naprej, komu in po kolikšni ceni, pa bosta odločala Nova Ljubljanska banka (NLB) in podjetje Ledava, ki je od NLB kupilo večino terjatev do Koloseja.

V stečaju njegova nekdanja borzna hiša

Kmalu po sodbi okrožnega sodišča v Ljubljani, na podlagi katere Racmanu grozi izguba Koloseja, je DUTB poslala v stečaj nekdanjo borznoposredniško družbo PM & A, v kateri je Racman pred desetletji gradil kariero finančnika ter si ustvarjal ime spretnega trgovca in prekaljenega borznega mačka, ki hodi po robu in ga kdaj očitno tudi prestopi.