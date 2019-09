Racmanova vila na dražbi za tretjino svoje vrednosti #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

In to za 851 tisočakov, takšna je izklicna cena luksuzne vile, čeprav jo nepremičninski strokovnjaki ocenjujejo na več kot tri milijone evrov.

Kaj se dogaja z imperijem, medtem ko Racman na razplet čaka v Kanadi?

Prva javna dražba bo čez slab mesec. Sprožila jo je državna slaba banka, ki ji Racman dolguje več kot dva milijona evrov. Dražba luksuznega posestva je samo ena od slabih novic za Sergeja Racmana v zadnjih dneh: kmalu bi na sodišču lahko izgubil tudi vpliv na Kolosej, so poročali v oddaji Planet 18.

Luksuzna vila je sestavljena iz dveh stavb, garaže, steklenjaka, bazena, zraven pa je večji park, ki je bil nekoč v Racmanovi lasti. Kot pojasnjuje Boštjan Boh, nepremičninski posrednik in sodni cenilec, bi se morala izklicna cena za njegovo vilo začeti pri najmanj treh milijonih.

Foto: STA

Izklicna cena na dražbi je sicer nižja in znaša 851 tisoč evrov Še vedno gre za znesek, ki je za večino Slovencev verjetno nepredstavljiv. Sodišče luksuzno nepremičnino prodaja zaradi dolga Racmanovega podjetja Auctor investicije. To DUTB dolguje več kot dva milijona, drugim upnikom 120 tisoč evrov, skupaj torej slaba dva milijona in pol.

"Za ta cenovni rang so posebni kupci. Ko kupiš tako nepremičnino, se že medijsko in davčno izpostaviš," je za Planet 18 dejal Boh. Ravno zaradi tega katerega od Racmanovih znancev ali koga od drugih bogatih Slovencev na dražbi verjetno ne bo mogoče videti. V takih primerih raje pošljejo pooblaščence.

Koliko nepremičnin tega ranga pa letno prodamo v Sloveniji?

"Na prste lahko preštejemo, koliko jih je na prodaj. Na leto se proda od 10 do 20 nepremičnin," pojasnjuje Boh.

Morebitni kupci si bodo nepremičnino lahko tudi ogledali. Seveda ne kar tako, pogoj je plačilo varščine, ki znaša 85 tisoč evrov. Sicer pa je posestvo nemogoče videti, saj ga z vseh strani obdaja visoka ograja.

Foto: Interpol

Ne le luksuzno vilo, sodišče bi lahko kmalu zarubilo tudi Kolosej. Tega je Racman leta 2014 sicer prodal SIP nepremičninam Davorina Vidmarja, ki je v Racmanovem imenu lobiral za pridobitev koncesije za igralnico v Vrtojbi. Sodišče pa je zdaj razsodilo, da je ta pogodba nična. Racmana iščejo tudi zaradi domnevne vpletenosti v prostitucijo v klubu Marina.IT.

Trenutno naj bi bil v Kanadi, saj Slovenija in Kanada nimata podpisane dvostranske pogodbe o izročanju.