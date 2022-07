Savdijci z vrha zrinili Apple: To je 2.200 milijard evrov vredno podjetje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zadnje borzne turbulence, povezane z ozkimi grli v dobavnih verigah in zategovanjem denarnih politik centralnih bank po svetu, so prizadele zlasti tehnološki sektor. Na drugi strani energetske družbe ob zviševanju cen energentov zaradi ruske vojne v Ukrajini doživljajo preporod, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

S tržno kapitalizacijo 2.300 milijard dolarjev oz. okoli 2.200 milijard evrov je bil 30. junija Saudi Aramco najvrednejše podjetje na svetu, ki kotira na borzi. Ameriški tehnološki velikan Apple, ki je na lestvici kraljeval še konec lanskega leta, je z borzno vrednostjo 2.200 milijard dolarjev pristal na drugem mestu.

Izbrisane milijarde dolarjev

Padci tečajev delnic so v prvem letošnjem polletju z borz izbrisali milijarde dolarjev vrednosti. Skupna tržna kapitalizacija 100 najvrednejših borznih družb na svetu se je po navedbah EY v šestih mesecih skrčila za 17 odstotkov oz. za 6.100 milijard dolarjev na 29.800 milijard dolarjev. Vrednost tehnoloških koncernov je upadla za 28 odstotkov, vrednost naftnih in plinskih koncernov se je povečala za 19 odstotkov.

Še naprej sicer na lestvici dominirajo ameriška podjetja. V top deset so bili konec junija namreč še Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla, Berkshire Hathaway, Unitedhealth, Johnson & Johnson ter Meta. Najvrednejša evropska borzna družba je bil ob polletju švicarski Nestle na 20. mestu.

Analitiki sicer v prihodnje računajo na ponovno krepitev digitalizacije in s tem tehnoloških podjetij, tu pa je Evropa v slabem izhodiščem položaju. Od 23 podjetij, ki so trenutno na lestvici najvrednejših 100, jih ima 17 sedež v Severni Ameriki, štiri v Aziji in le dve v Evropi, še dodaja dpa.