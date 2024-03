To so najnovejši in najboljši telefoni na trgu

Čeprav zanje še vedno uporabljamo besedo telefon, sta tako njihova funkcionalnost kot tudi pomembnost že zdavnaj prerasli njihovo prvotno nalogo. Brez pametnih telefonov se praktično ne odpravimo več od doma in skoraj ni posameznika, ki ne bi imel vsaj enega pametnega telefona. Z neprestanim razvojem in napredkom tehnologije vsaka generacija pametnih telefonov omogoča številne prednosti, od boljših fotografij pa do hitrejšega procesorja. Preverili smo, kateri telefoni so trenutno najnovejši, najboljši in najbolj zaželeni na trgu.

V naš izbor smo vključili štiri telefone različnih blagovnih znamk, ki izstopajo v trenutni ponudbi. Gre za premijske telefone, ki tako s svojim dizajnom kot tudi lastnostmi hitro vzbudijo zanimanje, ob sklenitvi naročniškega razmerja pri Telekomu Slovenije pa tudi njihova cena ni nedosegljiva.

Foto: Telekom Slovenije Na našem seznamu najnovejših in najboljših telefonov, ki jih lahko ta trenutek najdete na trgu, sprva predstavljamo premijski telefon, ki je na voljo po najbolj dostopni ceni. Xiaomi 14 predstavlja velik napredek od sicer že tako odlične, leto mlajše predhodne različice.

Xiaomi 14 je odlična izbira za vse, ki niso ljubitelji prevelikih zaslonov in si želijo, da bi telefon lahko pospravili tudi v malo manjši žep. Njegov glavni adut so tri kamere Lecia, nameščene na zadnji strani. Ta premijski telefon tako zna posneti video z ločljivostjo 4K s 60 slikami v sekundi. Programska oprema kamer je še posebej prilagojena poudarjanju in natančni upodobitvi barv. Poskrbeli so tudi za kakovostno nočno fotografiranje.

Pametni telefon poganja trenutno najzmogljivejši mobilni procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, slika na njegovem zaslonu AMOLED pa se osvežuje do 120-krat v sekundi in je dobro vidna tudi pod močno sončno svetlobo. Xiaomi 14 je tako občutno hitrejši od svojih predhodnikov. Zahvaljujoč USB 3.2 je hitrejši tudi prenos datotek med telefonom in zunanjo napravo. Ponaša se še z najvišjo možno deklarirano odpornostjo proti vodi in prahu – IP68.

Foto: Gaja Hanuna

Zmogljivost baterije je vsekakor še ena v vrsti prednosti, s priloženim polnilnikom pa se tudi izjemno hitro polni. Prazna baterija se bo napolnila v manj kot tri četrt ure. Telefon podpira tudi brezžično polnjenje.

Foto: Telekom Slovenije Končno je tudi v Sloveniji na voljo že težko pričakovan Honor Magic6 Pro, in sicer v črni ali zeleni barvi. Honor Magic6 Pro se ponaša z izboljšano fotografijo, zaslonom, zmogljivostjo operacijskega sistema ter še boljšo uporabniško izkušnjo, ki jo poganja umetna inteligenca.

Periskopska teleobjektivna kamera s 180 MP velja za najboljšo v svojem razredu. Vključuje vrhunsko tehnologijo kamere Falcon, ki skupaj s Honor AI Motion Sensoring Capture v vseh objektivih poskrbi za izjemne fotografije. Zaslonka f/2.6 poveča svetlobno občutljivost in tako poskrbi za zadosten vnos svetlobe ter omogoča snemanje športnih fotografij tudi ob slabši svetlobi. Uporabniki bodo tako z lahkoto posneli svetle in žive fotografije tudi ob slabših svetlobnih pogojih. Poleg tega Honor Magic6 Pro zagotavlja fotografije izjemne ostrine, jasnosti in podrobnosti tudi pri povečavi, za kar gre zahvala inovativni tehnologiji povečave v senzorju, ki podpira 2,5-kratni optični zoom in stokratni digitalni zoom.

Še boljše športne fotografije pa lahko Honor Magic6 Pro posname zahvaljujoč umetni inteligenci, ki prepozna izraze obraza, gibanje telesa in celo številne športe. Tako lahko kamera tega telefona ujame nepozabne trenutke v gibanju z izjemno natančnostjo.

Foto: Telekom Slovenije Brez zadržkov lahko rečemo, da gre za najzmogljivejši Samsungov pametni telefon, pri katerem bi res težko našli nekaj, kar bi mu manjkalo. Model Ultra je namreč najzmogljivejši v trojčku letošnje serije Samsungovih pametnih telefonov Galaxy S. Ponaša se z večjim zaslonom, zmogljivejšo strojno opremo in seveda tudi pisalom S Pen.

Serija Ultra je opremljena z najzmogljivejšim Qualcommovim procesorjem Snapdragon 8 Gen 3. Obljublja 30 odstotkov več zmogljivosti in 20 odstotkov več energetske učinkovitosti glede na predhodno drugo generacijo.

Zaslon OLED je izjemno pregleden in svetel. Zaradi prevleke proti bleščanju ga bodo uporabniki lahko brez težav uporabljali tudi pod najmočnejšo svetlobo. Pred poškodbami zaslon varuje novo steklo Gorilla Glass Armor, ki je po zagotovilih proizvajalcev še odpornejše proti praskam. Odličen sistem kamer pri Samsungu Galaxy S23 Ultra ima petkratno povečavo in tudi večje tipalo za ločljivost.

Največja novost so okrepljene funkcije umetne inteligence. Med najbolj obetavnimi sta možnost sprotnega prevajanja telefonskega pogovora in izmenjave sporočil (SMS). Ena izmed funkcij umetne inteligence, ki deluje tudi v slovenščini, pa je ustvarjanje povzetkov besedil.

Foto: Srdjan Cvjetović

Na telefonu Samsung Galaxy S24 Ultra je nova možnost iskanja, ki jo je v sodelovanju s Samsungom razvil Google in so jo poimenovali Circle to Search (obkroži za iskanje) – zgolj z obkroženjem dela slike se v nekaj trenutkih pojavijo iskalni zadetki, ne da bi nam bilo treba odpreti kakšen drug zaslon na telefonu.

Umetna inteligenca je prisotna tudi pri fotografiji in videu, kjer so zdaj popravki še preprostejši. Tako je mogoče s fotografij brisati posamezne dele vsebine, pri čemer bo umetna inteligenca poskrbela za prazna območja, ki lahko sicer nastanejo ob brisanju.

Foto: Telekom Slovenije Apple iPhone 15 Pro Max je zagotovo pametni telefon za najzahtevnejše uporabnike. Ponaša se z najnaprednejšimi Applovimi kamerami do zdaj in drugimi presežniki, kot so ohišje iz titana s PVD-prevleko, novim procesorjem A17 Pro SoC (System on Chip) in še tanjši robovi.

Ta premijski pametni telefon ima tudi največji zaslon v seriji 15 ter najzmogljivejšo kamero. Različica Max namreč ohranja zaslon s premerom 6,7 palca (17,0 centimetra), njegova kamera pa omogoča do petkratno optično povečavo.