Applova novost za avtomobile: to so ključni poudarki

Vmesniki, kot sta Applov CarPlay in Googlov Android Auto, so postali nepogrešljiv sestavni del novih avtomobilov, saj zelo učinkovito posredno skrbijo tudi za prometno varnost. Apple je zdaj svoj sistem precej nadgradil in omogočil nove funkcije.

Oba sistema sta zdaj že nekaj let tudi trn v peti klasičnih vgrajenih navigacijskih sistemov, ki zaradi Appla in Googla izgubljajo svoj smisel. Vmesnik prek kabla ali brezžično (ne pri vseh proizvajalcih) preslika določeno vsebino mobilnega telefona na infozabavni vmesnik. To pomeni, da je telefon lahko med vožnjo ves čas spravljen na varno, v kakšen predal. Vmesnik omogoča prostoročno telefoniranje, navigacijo, poslušanje glasbe in podkastov in podobno.

Tudi prikaz različnih parametrov delovanja avtomobila

Nedavno je svoj Android Auto prenovil Google, zdaj je enako storil tudi Apple. Ključni poudarek prenove bo zmožnost Car Playa, da komunicira z nekaterimi avtomobilskimi internimi enotami. Vmesnik bo tako lahko prikazoval tudi hitrost vozila, vrtljaje motorja, količino goriva in podobne parametre avtomobila, tako da bi lahko Apple po novem prevzel tudi prikaz na digitalnih merilnikih. Vmesnik naj bi bil v prihodnje tudi še bolj prilagodljiv po meri uporabnika.