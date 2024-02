Kaj bo z zaposlenimi? Apple je po desetletju končal veliki projekt.

Apple je že desetletje razvijal in napovedal svoj prvi avtomobil, do katerega pa očitno vsaj za zdaj le ne bo prišlo. Tako odločitev so pri ameriškem podjetju že sprejeli interno, je najprej poročal Bloomberg. Pozneje so jim to pri Applu potrdili.

Na projektu avtomobila je delalo več kot dva tisoč ljudi. Del teh bodo preselili na področje razvoja umetne inteligence, za nekoliko bolj avtomobilsko usmerjene profile zaposlenih (oblikovalci, inženirji) pa vsaj uradno za zdaj prihodnost ni znana.

Apple je najprej želel izdelati povsem avtonomno vozilo najvišje pete stopnje. To željo so lani degradirali na veliko bolj realno drugo stopnjo. Ena izmed odločitev o koncu projekta naj bi bili tudi nižje prodajne marže. Znotraj podjetja naj bi sicer že potrdili dizajn vozila, a uradnih fotografij takega konceptaniso nikoli objavili.

Xiaomi že kmalu pričakuje začetek proizvodnje svojega prvega avtomobila. Foto: Xiaomi

Na drugi strani pa je kitajski Xiaomi k avtomobilskemu poslu pristopil veliko bolj odločno. Lani so predstavili koncept vozila SU7 in letos naj bi ga že pred polletjem tudi poslal na ceste kot serijski avtomobil. Xiaomijev električni avtomobil bo sicer sodil med dražja vozila, saj gre za zanimivo vozilo na 800-voltni tehnologiji z baterijo kapacitete več kot 100 kilovatnih ur.

Xiaomi se pri avtomobilih zanaša predvsem na bazo 20 milijonov kupcev svojih dozdajšnjih elektronskih naprav, ki jo imajo zgolj na Kitajskem.