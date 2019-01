Rok Furlan in prijatelji – dobavitelji avtomobilov za vplivneže

Podjetnik Rok Furlan je včerajšnjo noč preživel v policijskem pridržanju. Kriminalisti ga sumijo, da je imel skupaj s podjetnikom Tomažem Stoparjem eno od vodilnih vlog v hudodelski združbi, ki jo kriminalisti sumijo utaje davkov pri uvozu in preprodaji avtomobilov. Hišne preiskave v tej zadevi so se danes nadaljevale.

Kdaj bo preiskovalni sodnik v Krškem odločal, ali bo Furlan skupaj z ostalimi sedmimi osumljenci ostal v priporu, za zdaj ni znano. Na tamkajšnjem sodišču so nam danes pojasnili, da "do zdaj na zaslišanje ni bila privedena nobena oseba, ki bi bila povezana z včerajšnjimi policijskimi preiskavami". Policijsko pridržanje lahko traja največ 48 ur.

Na specializiranem državnem tožilstvu pa so poudarili, da je zadeva v fazi predkazenskega postopka, zato nam zaradi interesa preiskave in varstva osebnih podatkov ne morejo posredovati. Če bo tožilstvo zahtevalo pripor, bo sodišče presojalo, ali bi lahko Furlan na prostosti vplival na priče.

Avtomobile je uvažal še pred nakupom betonarn

Furlan je v gradbenih krogih znan kot "kralj betona". Vzdevek je dobil, ker je pred dobrim desetletjem s pomočjo tedanjega vladarja slovenskega gradbeništva Ivana Zidarja in dolgoletnega direktorja Salonita Anhovo Jožeta Funde postal solastnik več betonarn, s katerimi je sčasoma postal ključni dobavitelj betona v Sloveniji.

Foto: Klemen Korenjak Toda Furlan se je že pred tem ukvarjal s posli, zaradi katerih so ga včeraj pridržali. Nekateri posamezniki, ki so bili že obsojeni zaradi davčnih utaj pri uvozu avtomobilov in plovil, so njegovi dolgoletni tesni poslovni partnerji. Po naših podatkih je Furlan nato prevzemal njihove mreže in zelo verjetno tudi posle.

Eden od teh je Andrej Jeršič, obsojeni davčni utajevalec, pred leti znan kot dobavitelj prestižnih avtomobilov slovenski eliti. To dokazujejo dokumenti, ki smo jih na Siol.net, pridobili iz Nemčije.

Jeršič že vrsto velja za eno bolj skrivnostnih oseb domačega poslovnega zakulisja. V javnosti se je o poslovnežu iz Krškega, ki je živel v Nemčiji, le občasno pojavila kakšna novica. Leta 1998 je recimo za dva milijona dolarjev kupil stanovanje v Trumpovi stolpnici v Miamiju. Precej bolj znan je bil v krogih domačih poslovnih in drugih elitnežev, ki jim je prek slamnatih oseb prodajal avtomobile prestižnih blagovnih znamk.

Pol milijona evrov v Nemčijo

Leta 2014 je bil Jeršič obsojen zaradi davčne utaje na 4 leta in 10 mesecev zapora. Takoj zatem je v njegovem nemškem podjetju The E-Emporium, ki je imelo ključno vlogo v mreži preprodaj avtomobilov, prišlo do sprememb. Jeršič je zapustil položaj direktorja, vodenje podjetja pa prepustil Tomažu Kralju, poslovnežu iz Litije, ki se prav tako ukvarja s prodajo avtomobilov.

Kralj je po naših podatkih tesni poslovni sodelavec Furlana. Da je Jeršičevo nemško podjetje dejansko prevzel Furlana, se je izkazalo konec leta 2017, ko je Jeršič po več letih izmikanja naposled začel prestajati zaporno kazen. Za direktorja E-Emporiuma je bil imenovan Furlan, ki je v podjetje prinesel še pol milijona evrov svežega kapitala.

Da je domnevna hudodelska družba, ki naj bi jo vodila Rok Furlan in Tomaž Stopar, le obvod oziroma ena od vej mrež, ki jih je upravljal Andrej Jeršič, nakazuje še več drugih podatkov. V obeh naj bi se pojavljali isti kupci prestižnih avtomobilov, ugledni poslovneži, zdravniki, odvetniki in drugi, le da naj bi Stopar in Furlan približno polovico vozil prodala na Hrvaškem.

V obeh mrežah se pojavljajo isti ljudje. Recimo nekdanji notar Jože Sikošek, ki je še zadnji dan pred lansko pravnomočno izgubo licence opravljal posle za podjetje MPO, enega od osumljencev v preiskavi, ki naj bi ga lastniško obvladoval Stopar.

Furlan in "Orionovci" - skupaj že v devetdesetih letih

Tako Furlan kot Jeršič sta vrsto let tesno sodelovala tudi z ljudmi iz omrežja nekdanjega podjetja Orion, ki je imelo leta 2004 ključno vlogo v aferi z domnevno oderuškimi posojili.

Gre za skupino, ki se zadnje desetletje ukvarja s "čiščenjem" podjetij, ki jih lastniki prepišejo nanje, nato pa končajo v stečaju ali izbrisu. Še pred tem se za njihovimi slamnatimi lastniki iz balkanskih držav izgubi vsaka sled, upniki, med katerimi je pogosto tudi finančna uprava (Furs), pa ostanejo praznih rok.

Gregor Jeza je bil zaradi oškodovanja državnega podjetja Elektrooptika obsojen na zaporno kazen. Foto: STA Med nekdanjimi direktorji The E-Emporiuma tako najdemo Barbaro Podlogar, nekdanjo direktorico Oriona, sicer dobro Furlanovo prijateljico, ki je bila leta 2017 v zadevi Elektrooptika obsojena na tri leta in štiri mesece zapora, in Aleša Alojzija Rusa, ki je bil v Orionu zadolžen za finance.

Že pred skoraj dvajsetimi leti je policija Rusa skupaj s Furlanom, ovadila zaradi utaje davkov pri preprodaji avtomobilov s ponarejenimi računi. Kazenski postopek je leta 2008 zastaral. Danes ob Furlanu podjetje The E-Emporium vodi Branko Kocjan, še eden od ljudi iz Orionovega kroga.

Kako naj bi utajevali DDV

Tudi zato je ključno vprašanje, kako je mogoče, da je domnevna hudodelska združba, ki sta jo po ugotovitvah kriminalistov vodila Furlan in Stopar, očitno nemoteno delovala tudi po tem, ko se je domače pravosodje že lotilo Jeršiča. Sploh ob dejstvu, da je Furlan v osebnem stečaju, državi pa trenutno dolguje milijon evrov. Na to vprašanje bo morda odgovorila trenutna preiskava.

Veliko podobnosti je mogoče najti tudi med shemami za uvoz avtomobilov v Slovenijo, ki se pojavljajo v zadnjih desetih letih. Po ugotovitvah kriminalistov naj bi hudodelska združba, ki sta jo vodila Furlan in Stopar, avtomobile kupovala v Nemčiji, kjer naj bi obvladovala več deset podjetij. Eno od teh je M7 Autohaus iz Wuppertala, ki jo uradno vodi hrvaški državljan Danijel Kosić.

Kot kupec je po naših podatkih običajno nastopalo slamnato podjetje s Hrvaške ali Slovaške, ki je lahko kot pravna oseba vozilo kupilo po neto ceni, torej brez 19-odstotnega DDV v Nemčiji. To hrvaško podjetje je nato izdalo fiktivni račun slamnati fizični osebi iz Slovenije in pri tem obračunalo hrvaški DDV. Nato je slamnati kupec vozila ali neposredno preprodal kupcu iz Slovenije ali kateri od avto hiš, med katerimi je bila očitno "hišna" MPO 92 iz Brežic.

Tomaž Stopar je eden od glavnih osumljencev v preiskavi. Foto: Mediaspeed

80.000 evrov zaslužka pri prodanem porscheju

Slamnate osebe naj bi imele v tej shemi le eno vlogo – utajitve DDV in davka na motorna vozla (DMV). Končnemu kupcu je lahko zaračunala le DDV od dosežene razlike v ceni, ki je bila pogosto simbolna, in ne od celotne prodajne vrednosti vozila.

To je dejanskim upravljavcem mreže omogočilo veliko konkurenčno prednost na slovenskem trgu. Porsche 911 Turbo, ki pri nas stane okrog 280.000 evrov, je lahko kupcem v Sloveniji ponujala za okrog 200 tisočakov.

Foto: Thinkstock Na enem vozilu so torej lahko ustvarili 80.000 evrov dobička, ki naj bi ga po nekaterih podatkih vlagali v nepremičnine, večinoma na Hrvaškem. Posli naj bi tekli v obe smeri, torej tudi z izvozom avtomobilov v Nemčijo in druge države. Po naših informacijah so prodajali le vozila, dražja od 25.000 evrov.

Povpraševanje po teh storitvah naj bi po nekaterih informacijah v zadnjih letih močno zraslo. Leta 2012 je namreč začel veljati davek na luksuzna vozila, s katerim je država dodatno obdavčila nova osebna vozila s prostornino motorjev nad 2500 kubičnih centimetrov. Septembra 2017 je Furs začel uvajati še nov preizkusni postopek za merjenje emisij ogljikovega dioksida (CO2) motornih vozil, ki je omogočal bolj pošteno odmero DMV.

Lani jeseni so zato s Fursa sporočili, da bodo davčni inšpektorji postali posebej pozorni na utaje DMV. To pa je bilo že v času, ko so kriminalisti preiskovali Stoparja, Furlana in domnevno hudodelsko družbo.