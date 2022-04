Golob: Če bi imel več denarja, bi ga mogoče zapravljal za neumnosti

"Menedžerji moje starosti, to je moja izkušnja, moje mnenje, zares ne potrebujemo nižjih davkov. Jaz res ne vem, kaj bi meni nižji davki koristili, razen da bi imel več denarja na računu in bi ga mogoče zapravljal za večje neumnosti," je na soočenju Kluba slovenskih podjetnikov (SBC) glede vprašanja obdavčitve menedžerskih plač dejal predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob, ki javnosti še naprej noče razkriti svoje dohodninske napovedi.

Na predvolilnem soočenju Kluba slovenskih podjetnikov (SBC) sta poglede na gospodarstvo izmenjala Luka Mesec iz Levice in Robert Golob iz Gibanja Svoboda. Gosta sta odgovarjala predvsem na vprašanja, ki pred volitvami najbolj zanimajo podjetnike.

Različna stališča znotraj Gibanja Svoboda

Medtem ko je Golob na Soočenjih na POP TV izjavil, da menedžerji ne potrebujejo višjih plač, pa je njegov strankarski kolega Dimitrij Zadel na dogodku Gospodarskega kroga (Gospodarske zbornice Slovenije, Združenje Manager in AmCham Slovenija) izjavil, da se strinja s sprostitvijo davkov za menedžerje. Golob je povedal, da ni nič narobe, če imajo znotraj stranke različna mnenja in so demokratični tudi navznotraj, poroča 24ur.com.

"Mislim, da gre tu za šum v komunikaciji," je dodal Golob in dejal, da želijo manjšo davčno obremenitev za tiste, za katere ne želimo, da nam pobegnejo v tujino. "Menedžerji moje starosti, to je moja izkušnja, moje mnenje, zares ne potrebujemo nižjih davkov. Jaz res ne vem, kaj bi meni nižji davki koristili, razen da bi imel več denarja na računu in bi ga mogoče zapravljal za večje neumnosti," je še povedal.

Kaj to pove o Golobovih sposobnostih upravljanja denarja?

Roberta Goloba smo glede njegove izjave, da bi, če bi imel še več denarja, tega morda zapravil za neumnosti, povprašali:

- Kaj menite, da ta izjava pove državljanom o vaših sposobnostih upravljanja denarja in na splošno glede vašega odnosa do denarja?

- Ali bi vi zaupali vodenje države nekomu, ki sam sebi ne zaupa, da bi znal pametno ravnati z večjo količino denarja?