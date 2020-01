Rezultat odločitve Banke Slovenije: število posojil močno upadlo

V novembru in decembru lanskega leta se je število odobrenih posojil občutno zmanjšalo, kažejo podatki, ki so jih zbrali pri Združenju bank Slovenije.

Ogromen padec odobrenih posojil sovpada z odločitvijo Banke Slovenije o omejitvah kreditiranja prebivalstva.

Odobrena potrošniška posojila so se v primerjavi z oktobrom, ko je bilo odobrenih več kot deset tisoč posojil, v novembru zmanjšala za 60 odstotkov (na 3.804 odobrenih potrošnikih posojil). Tudi pri stanovanjskih je bil padec velik. V primerjavi z oktobrom, ko je bilo odobrenih 1.424 posojil, se je številka v novembru zmanjšala na 923.

Št. odobrenih posojil Oktober 2019 November 2019 December 2019 potrošniški 10.015 3.804 3.624 stanovanjski 1.424 923 812

Padec po odločitvi Banke Slovenije

Foto: STA "Močen upad je razviden tudi iz podatkov Banke Slovenije o gibanju mesečnih sprememb stanj posojil, kjer je po izrazitem povečanju v oktobru, ki je najverjetneje odraz povečanega povpraševanja zaradi najave makrobonitetnih ukrepov, vidno že v novembru močno znižanje stanj, zlasti pri potrošniških posojilih, kjer je razvidno že celo neto odplačilo (nominalno znižanje stanja)," navajajo v Združenju bank Slovenije, kjer so podatke črpali od desetih bank, ki delujejo v Sloveniji.

Zmanjšanje odobrenih posojil je posledica odločitve Banke Slovenije, ki je s 1. novembrom pri potrošniških posojilih med drugim omejila ročnost na sedem let, pri potrošniških in stanovanjskih pa razmerje med letnim stroškom servisiranja dolga in letnim neto dohodkom posojilojemalca.

Kakšne spremembe je Banka Slovenije sprejela 1. novembra lani? Ročnost novoodobrenega potrošniškega posojila je lahko od zdaj do največ sedem let oziroma 84 mesecev. Razmerje med letnim stroškom servisiranja dolga in letnim neto dohodkom posojilojemalca ne sme presegati 50 odstotkov za osebe z dohodki do dvakratnika bruto minimalne plače in 67 odstotkov za del posojilojemalčevega dohodka, ki presega omenjeni prag. Imetniku posojila bo ob tem po plačilu obroka moralo ostati 76 odstotkov bruto minimalne plače, če ima vzdrževane družinske člane, pa sorazmerno več. STA

Odločitev Banke Slovenije je naletela na veliko razburjenje, ne samo v javnosti, ampak tudi v politiki. "Gre za premalo premišljen ukrep, ozko in predvsem računovodsko usmerjen, v škodo ljudi in konec koncev tudi države," je odločitev lanskega novembra komentiral predsednik vlade Marjan Šarec. Pri pripravi ukrepov bi morali biti "bolj človeški in realni", je dejal.