Razkrivamo nove sporne posle slabe banke, tokrat na Brniku

Zgodba o spornih poslih z zemljišči Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), ki jih preiskujejo kriminalisti in revizorji mednarodne hiše Ernst & Young, dobiva nove razsežnosti.

Že včeraj smo razkrili, da so pod drobnogledom policije prodaje nekaterih zemljišč, pri katerih so vmesni posredniki ustvarili visoke zaslužke.

Med njimi je tudi zemljišče v Logatcu, na katerem švicarsko podjetje Lonstroff (v lasti japonske multinacionalke Sumitomo) gradi novo tovarno medicinskih elastomerov. DUTB ga je septembra lani prodala podjetju Svet RE v lasti Vlada Petka, to pa ga je le pet dni pozneje preprodalo Japoncem. Pri tem je ustvarilo milijon evrov dobička.

Zdaj smo na Siol.net pridobili nove podatke, ki bi lahko:

dokazovali, da je DUTB velika zemljišča tujim vlagateljem očitno sistematično prodajala prek različnih posrednikov,

in vrgli nenavadno luč tudi na ravnanje ministrstva za gospodarstvo.

Še eno zemljišče, ki ga je DUTB prodala posredniku

Zemljišče v Logatcu namreč po naših podatkih ni bilo edino, ki ga je DUTB prodala prek posrednika. Pod lupo kriminalistov in revizorjev Ernst & Young, ki preiskujejo nepremičninske posle DUTB, se je znašel še en posel, pri katerem naj bi imel ključno vlogo Andrej Lazar, direktor upravljanja nepremičnin na DUTB.

Pri poslu naj bi imel ključno vlogo Andrej Lazar, direktor upravljanja nepremičnin na DUTB. Foto: Matej Leskovšek Gre za prodajo večjega zemljišča pri brniškem letališču, ki ga je DUTB konec leta 2016 prevzela od nekdanje Factor banke. Že slabo leto dni pozneje, jeseni 2017, je Lazar javno izjavil, da ga je DUTB prodala nemškemu logistu Kuehne+Nagel, ta bo tam gradil logistični center.

Toda DUTB ga je v resnici prodala posredniku. Dokumenti, ki smo jih pridobili v uredništvu, razkrivajo, da je zemljišče oktobra lani kupilo podjetje Invest4SEE Beta. Ustanovljeno je bilo v začetku lanskega leta s 7.500 evri kapitala. Njegov lastnik je avstrijska družba Invest4SEE, ki je za nemškega logista uradno pripravljala projekt novega centra na Brniku in odkupovala zemljišča. Za družbo Invest4SEE stoji več fizičnih oseb iz držav nekdanje vzhodne Evrope.

Tudi pri tem poslu so šli v DUTB – enako kot v Logatcu – očitno kupcu močno na roko. Po naših informacijah se je zapletlo že pri cenitvah. Na DUTB so namreč pred prodajo najeli enega od zunanjih cenilcev, ki naj bi vrednost zemljišča po mnenju nekaterih vodilnih v slabi banki določila po prenizki ceni.

Foto: DUTB

Zemljišča na Brniku, ki jih prodaja DUTB

Zemljišča prodali brez razpisa, na kupnino še čakajo

Zakaj so v DUTB kljub temu nadaljevali prodajo, ni znano. V vsakem primeru pa očitno od podjetja Invest4SEE Beta še vedno niso dobili večjega dela kupnine. Na to nakazuje dejstvo, da je večina zemljišča na Brniku v zemljiški knjigi še vedno vpisana kot last DUTB, ki je z Invest4SEE Beta sklenila kar štiri anekse.

Najverjetneje kupnine v DUTB niso prejeli zato, ker se bo podjetje poplačalo šele s prodajo zemljišča oziroma projekta končnemu kupcu. Iz istega razloga je namreč kupnina zamujala tudi ob prodaji zemljišča DUTB v Logatcu.

Tudi višina kupnine ostaja skrivnost. Po podatkih s spletne strani DUTB je bilo 126.600 kvadratnih metrov veliko zemljišče na Brniku na prodaj za 6,7 milijona evrov, torej za 53 evrov na kvadratni meter, a po naših podatkih Invest4SEE Beta ni kupila zemljišča v celoti. Na DUTB pojasnil o zemljiških poslih, ki jih preiskujejo kriminalisti in revizorji, ne dajejo.

Obe zemljišči, v Logatcu in na Brniku, je DUTB prodala brez razpisa.

Ministrstvo: Ravnanje DUTB je treba sankcionirati

Na naše razkritje, da je posrednik, podjetje Svet Re, s preprodajo zemljišča DUTB za tovarno v Logatcu zaslužil milijon evrov, se je včeraj odzvalo tudi ministrstvo za gospodarstvo. To je imelo ključno vlogo pri prepričevanju Japoncev, da v Sloveniji zgradijo 48 milijonov evrov vredno novo tovarno.

Državni sekretar Aleš Cantarutti je operativno vodil projekt Lonstroff. Foto: Matej Leskovšek "Če se je res zgodilo izigravanje, v končni fazi tudi investitorja, potem je to nedopustna praksa. Še huje je, če gre za podjetje v državni lasti, v tem primeru je to DUTB. To ravnanje je nedopustno in ga je treba sankcionirati. O tem ni nobenega dvoma,” je napovedal državni sekretar Aleš Cantarutti, ki je operativno vodil projekt Lonstroff.

Pri tem je poudaril, da ministrstvo ni imelo nobene vloge pri končni odločitvi v zvezi z izbiro lokacije za tovarno. "To je bila popolnoma samostojna poslovna odločitev tujega vlagatelja (Japoncev, op. a.)," je pojasnil Cantarutti.

Ko je DUTB prodala zemljišče, so Japonci zaprosili za subvencijo

A v zgodbi je treba opozoriti na sosledje nekaterih datumov.

Kot je znano, so Japonci svoj prihod v Slovenijo potrdili v začetku avgusta lani. Kmalu zatem je Cantarutti javno razkril, da bo nova tovarna stala v Logatcu. Enajstega septembra lani sta Sumitomo oziroma Lonstroff na ministrstvo poslali vlogo za odobritev državne subvencije za projekt.

Prav na isti dan, torej 11. septembra lani, je DUTB s podjetjem Svet Re podpisala pogodbo o prodaji 51 tisoč kvadratnih metrov zemljišča v Logatcu za dobra dva milijona evrov ali okrog 40 evrov na kvadratni meter.

Gre za naključje? Da, odgovarja Cantarutti.

"Z dejstvom, da je Lonstroff zemljišče kupil prek podjetja Svet Re, nismo bili seznanjeni. Informacijo smo dobili prek medijev. Nato pa smo za pojasnilo zaprosili predstavnika vlagatelja, ki nam je pojasnil, da so izbrali cenovno najugodnejšo lokacijo. Ta je bila hkrati edina, na kateri je bilo mogoče graditi brez spremembe prostorskega načrta," je za Siol.net včeraj pojasnil Cantarutti.

Foto: Gregor Jamnik

Milijon evrov zaslužka posredniku – na račun DUTB

Že tri dni pozneje, 14. septembra, je minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek imenoval komisijo za presojo Lonstroffove vloge. Za pripravo gradiva je bil pristojen Jernej Tovšak, generalni direktor direktorata za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo. Skrbnica pogodbe in članica komisije pa je bila Mojca Plaznik.

Še isti dan je komisija odločila, da je Lonstroff upravičen do 4,8 milijona evrov subvencije. "H končni odločitvi (investitorja, op. a.) pa je prav tako pripomogla še (...) možnost pridobitve nepovratne finančne spodbude," je takrat zapisalo ministrstvo.

Aprila letos je vlada na predlog ministrstva pod vodstvom Zdravka Počivalška sprejela sklep o odobritvi skoraj petmilijonske subvencije Lonstroffu. Foto: STA Šestnajstega septembra je podjetje Svet Re z Lonstroffom že podpisalo predpogodbo o nakupu 32 tisoč kvadratnih metrov zemljišča v Logatcu. Cena: tri milijone evrov ali 90 evrov na kvadratni meter. Le v nekaj dneh je torej podjetje v lasti Vlada Petka, nekdanjega županskega kandidata SDS na Vrhniki, ustvarilo milijon evrov dobička.

Ko je aprila letos vlada na predlog ministrstva sprejela sklep o odobritvi skoraj petmilijonske subvencije Lonstroffu, je v gradivu zapisala, da bi bilo v nasprotnem primeru "podjetje prepuščeno negotovemu položaju".

Zakaj, če je že pol leta prej kupilo zemljišče v Logatcu in ga za nameček močno preplačalo? Bi to res storilo, če bi kolebalo, ali bo na zemljišču gradilo tovarno ali ne?

Cantarutti: Vlada Petka ne poznam

In najpomembneje, so Japonci privolili v plačilo tako visoke cene za zemljišče, ker so vnaprej vedeli, da bodo dobili subvencijo slovenske države?

Cantarutti je včeraj zatrdil, da:

- ministrstvo ni bilo vključeno v pogajanja o prodaji oziroma nakupu zemljišča: "Prav tako pri tem poslu nismo imeli stikov s Svetom Re in DUTB";

Zemljišča v Logatcu Foto: STA - da nikoli v zvezi s tem poslom ni bilo stikov med predstavniki DUTB in ministrstva.

- da Vlada Petka osebno ne pozna.

Vlada je sicer ob odobritvi subvencije zapisala, da bo proizvodna zmogljivost Lonstroffove tovarne v Logatcu že do konca leta 2020 v celoti zasedena, zato jo bo treba razširiti. Za to je predviden nakup večjega zemljišča, je mogoče prebrati v gradivu.

Tudi v tem primeru ni dvoma, kdo bo prodajalec. Podjetje Svet Re ima namreč v neposredni bližini še vedno v lasti približno 19 tisoč kvadratnih metrov veliko parcelo. Gre za del zemljišča, ki ga je podjetje odkupilo od DUTB, a ga (še) ni preprodalo Japoncem.

Kot je včeraj še zatrdil Cantarutti, ministrstva v povezavi s tem poslom niso obiskali kriminalisti. "Smo pa na voljo za vsa pojasnila," je dodal.