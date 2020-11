Primark je zaradi pandemije covida izgubil več kot dve milijardi prihodkov

V Primarku so prepričani, da se bodo Primarkovi prihodki in dobiček v prihodnjem letu povečali kljub obetom težkih božičnih in novoletnih praznikov.

Primark je zaradi oandemije že izgubil dve milijardi funtov (okoli 2,2 milijardi evrov) prihodkov in okoli 650 milijonov funtov (722 milijonov evrov) dobička, kar je prispevalo k upadu letnega dobička matične skupine. Lastnik Associated British Foods (ABF), ki ima med drugim v lasti tudi čaje Twinings, kruh Kingsmill in kosmičev Dorset, pričakuje še dodatnih 416 milijonov evrov izgube zaradi drugega vala.

ABF poroča, da je prodaja Primarka upadla za 24 odstotkov na 5,9 milijarde funtov (6,5 milijarde evrov), dobiček pa je upadel za 62 odstotkov na 362 milijonov funtov (402 milijonov evrov). Upad je posledica karantene, saj se je bila veriga, ki sicer ne posluje prek spleta, po vsem svetu prisiljena za tri mesece zapreti. Letos naj bi sicer Primarkov dobiček dosegel milijardo funtov (1,11 milijarde evrov), piše britanski The Guardian.

V ponedeljek je podjetje sporočilo, da bodo med naslednjo karanteno izgubili še dodatnih 375 milijonov funtov (416 milijonov evrov) prodaje, 57 odstotkov trgovin pa bo od četrtka začasno zaprlo svoja vrata.

Poleti kupci za vstop v trgovine čakali v vrstah

Sicer trgovska veriga s prodajo v poletnih mesecih z minimalnimi popusti ni imela težav, saj so kupci za vstop v trgovino čakali v vrstah. Prodaja otroških oblačil, oblačil za prosti čas in pižam se je po ponovnem odprtju trgovin dvignila celo nad raven pred pandemijo, prodaja moških oblek in potovalnega programa pa je upadla. Čeprav so trgovine v mestnih središčih zaznale pomemben upad obiska, so tiste v trgovskih središčih sprejele podobno število kupcev kot lani, ko so jih ponovno lahko odprli.

Kot je dejala ABF, ima denarna sredstva, s katerimi bodo preživeli tudi novo karanteno. Prepričani so, da se bodo Primarkovi prihodki in dobiček v prihodnjem letu povečali kljub obetom težkih božičnih in novoletnih praznikov.