Potem ko so napovedali uradni prihod, so se Slovenci znova opogumili

Slovenci so na najbolj znani svetovni platformi za množično financiranje Kickstarter v zadnjih osmih letih zbrali že skoraj sedem milijonov evrov, čeprav platforma uradno pri nas ni delovala. To se je spremenilo septembra letos, saj lahko na Kickstarterju zdaj sodelujejo tudi slovenska podjetja.

V zadnjem letu je bilo med slovenskimi projekti na Kickstarterju manjše zatišje, uradni prihod pa je, kot kaže, znova spodbudil slovenske podjetnike in umetnike. Trenutno je aktivnih šest slovenskih projektov, najbolje pa kaže projektoma uličnega deskanja in lesenega jajca za sprostitev.

Leseno jajce znova prepričalo

Foto: Kickstarter Podjetnik Gašper Premože se je z lesenim jajcem Zen Egg na najbolj znano platformo za množično financiranje podal že pred šestimi leti, ko je njegovo idejo podprlo skoraj tri tisoč ljudi, ki so mu namenili 111 tisoč dolarjev. Zen Egg je nekakšen totem, namenjen sprostitvi in večji osredotočenosti sodobnega človeka. V prvem poskusu je za dosego cilja potreboval dva dni, v drugi kampanji pa je trenutno pri zbranih 28 tisoč dolarjih in je za več kot 600 odstotkov presegel zastavljeni cilj.

Leseno jajce je narejeno iz različnih vrst lesa, podporniki pa lahko izbirajo med različnimi velikostmi. Za najmanjše je treba odšteti 30 dolarjev.

Rolka za deskanje po suhem

Pod drugo uspešno slovensko idejo, ki je krepko pred koncem že presegla zastavljeni cilj, pa se je podpisal Matjaž Hrovat, ki je razvil longboardu podobno rolko, na katero se namesti jadro za deskanje na vodi in jo je mogoče uporabljati za deskanje po cesti, ulicah ali travi. "Odkar sem na parkirišču videl nekoga, kako je uporabljal rolko in jadro za jadranje po parkirišču, sem bil prevzet," o ideji pravi Hrovat. "Želel sem si oblikovati posebno rolko za ulično jadranje," dodaja.

Foto: Kickstarter

Do zdaj je od načrtovanih štiri tisoč dolarjev zbral že 14 tisoč dolarjev, njegov projekt pa bo "živ" še dva tedna. Za rolko je treba odšteti 247 dolarjev. Poimenoval jo je Urban Breez.

Od septembra lažje za Slovence

Več kot deset let od ustanovitve zdaj najbolj znane svetovne platforme za množično financiranje Kickstarter je ta uradno začela delovati tudi v Sloveniji. Od septembra je mogoče kampanjo prijaviti tudi s slovenskim podjetjem. Pred tem so se morali mladi slovenski podjetniki in preostali, ki so se odločili za objavo na Kickstarterju, povezati z nekom, ki je imel podjetje registrirano v ZDA oziroma pozneje še v Veliki Britaniji, Nemčiji in nekaterih drugih državah.