Po več kot desetih letih velika novost na Kickstarterju

Slovenci so na najbolj znani svetovni platformi za množično financiranje Kickstarter v zadnjih osmih letih zbrali že skoraj sedem milijonov evrov, čeprav platforma uradno pri nas ni delovala. To se bo spremenilo letošnjega septembra, ko bo Kickstarter na voljo tudi pri nas.

Več kot deset let od ustanovitve zdaj najbolj znane svetovne platforme za množično financiranje Kickstarter bo ta uradno začela delovati tudi v Sloveniji. Od septembra naprej bo mogoče kampanjo prijaviti tudi s slovenskim podjetjem. Pred tem so se morali mladi slovenski podjetniki in preostali, ki so se odločili za odhod na Kickstarter, povezati z nekom, ki je imel podjetje registrirano v ZDA oziroma kasneje še v Veliki Britaniji, Nemčiji in nekaterih drugih državah.

"V času epidemije bolezni covid-19 in vsesplošne gospodarske nezanesljivosti je olajšan dostop do globalnega trga prek Kickstarterja zelo dobra novica za vse lokalne podjetnike, umetnike in organizacije. Na tak način lahko vsak slovenski s. p. ali d. o. o. z dobro idejo in nekaj vloženega truda predstavi svoj izdelek na globalnemu trgu ter si zagotovi ne samo začetni kapital, ampak tudi prve stranke," pojasnjujejo v Slovenian Crowdfunding meetup, ki bo lokalni partner Kickstarterja in tako v pomoč vsem Slovencem, ki se bodo odločili za prijavo kampanje. Ob Sloveniji bo Kickstarter na svoj seznam uradnih držav dodal še Poljsko in Grčijo.

V devetih letih več kot 200 slovenskih projektov

Slovenci so od leta 2011 na Kickstarterju lansirali že 219 projektov ter prepričali več kot 80 tisoč ljudi iz celega sveta, da jim pomagajo uresničiti njihove vizije. Nekaj manj kot polovica (43 odstotkov) vseh prijavljenih projektov je bilo uspešnih, kar je močno nad povprečjem Kickstarterja. V povprečju so projekti namreč uspešni v 37 odstotkih.

Pod prvi slovenski projekt na Kickstarterju se je avgusta 2012 podpisal Luka Ločičnik, mlad študent arhitekture, ki je za svoje inovativne lesene stole (LLstol) zbral 21.956 dolarjev od 106 donatorjev s celega sveta.

Najslavnejša svetovna platforma za množično financiranje Kickstarter je lani praznovala svojo deseto obletnico obstoja. Od takrat je bilo uspešnih že več kot 184 tisoč idej, ki so zbrale več kot pet milijard dolarjev, uspešne ideje pa je podprlo več kot 18 milijonov ljudi.

Kdo predstavlja Slovenian Crowdfunding meetup?

Ustanovitelji Slovenina Crowdfunding meetupa so Niko Klanšek, Žiga Berce in Tilen Kegl, ki imajo že kar nekaj izkušenj s Kickstarterjem in so organizirali več predavanj.

Niko Klanšek je namreč na Kickstarterju zbral več kot milijon dolarjev z dvema lastnima kampanjama (Flykly Smart Wheel in Smart Ped), prav tako je prek svojega podjetja, registriranega v ZDA, omogočil lansiranje več kot 90 slovenskim projektom.

Tudi Žiga Berce je z bratom lansiral svojo uspešno kampanjo leta 2014 ter kot zunanji svetovalec pomagal več kot 26 projektom zbrati več kot milijon evrov.

Tilen Kegl je na področju marketinga aktivno sodeloval z dvema uspešnima projektoma, ki sta zbrala več kot 750 tisoč dolarjev. Prav tako je kot zunanji svetovalec na področju marketinga pomagal več kot desetim uspešnim projektom.

Vse, ki jih zanima več podrobnosti, se lahko obrnejo na slovenia@kickstarter.com.