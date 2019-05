Popravek in odgovor na članek: Nov napad Slovakov iz Petrola na državo

"Uvodoma bi izpostavili, da smo se na skupščini družbe Petrol d.d. dne 18.04.2019 v okviru dane besede zahvalili njeni upravi in nadzornemu svetu za uspešno poslovanje. Hkrati pa smo izpostavili naše prepričanje, da ima družba Petrol d.d. še večji potencial in da verjamemo, da se družba lahko še bolj razvije in doseže še boljše poslovne rezultate, za kar pa je nujno potrebno in pomembno ustrezno medsebojno sodelovanje in soupravljanje lastnikov oz. družbenikov, njihov nadzor ter osredotočenost ne samo na kratkoročne temveč tudi na dolgoročne donose. Od samega vstopa v Petrol (torej že skoraj 5 let) si neuspešno prizadevamo, da bi pridobili enega člana v nadzornem svetu (op. nadzorni svet Petrola sestavlja devet članov). Vsi delničarji, tako tisti v zasebni kot tisti v državni lasti, bi morali biti enakopravno obravnavani, saj se bo na ta način izkazala in zagotovila transparentnost poslovanja družbe, kar pa je nedvomno cilj vseh družbenikov in s čimer bi se bistveno prispevalo tudi k dolgoročni uspešnosti družbe. Na skupščini smo opozorili, da Petrol ni samo v državni lasti in zato bi bilo prav, da imamo možnost sooblikovanja politike družbe in nazor nad njenim poslovanjem tudi ostali solastniki Petrola. V podjetjih, kjer je prisotna državna in zasebna lastnina vedno obstaja nasprotje med komercialnimi in nekomercialnimi cilji družbe kot so politični, socialni, strateški in za vsakogar, tudi za državo je težko ločiti lastniško od upravljavske funkcije. Praksa in različne analize so pokazale, da soupravljanje zasebnega in državnega kapitala prispeva k boljšim donosom, večji transparentnosti in rasti podjetja nasploh.

Glede očitka, da naj bi kot drugi največji lastnik Petrola ponovno napadli državo, ker naj bi obtičali v lastništvu Petrola, v izogib nejasnostim pojasnjujemo sledeče. S podajo prijave na ATVP ne napadamo države, pač pa skušamo zgolj zaščiti pravice, ki nam gredo kot manjšinskemu delničarju na podlagi Zakona o prevzemih. V primeru, ko pride do spremembe kontrole v družbi, ko se torej zamenja oseba, ki ima odločilen vpliv na upravljanje z družbo, lahko pride med novim kontrolnim delničarjem in obstoječimi manjšinskimi delničarji, do nasprotja interesov. Zaradi navedenega je zakon določil, da je obvezna prevzemna ponudba v primeru, ko delničar doseže prevzemni prag (t.j. 1/3 delež glasovalnih pravic v ciljni družbi). Državo pa določila prevzemne zakonodaje zavezujejo enako kot družbe v zasebni lasti.

Navedba v članku, da naj bi J&T s tako prijavo suma kršitve prevzemne zakonodaje ATVP-ju z vsemi sredstvi skušal prisiliti državo, naj po dovolj visoki ceni odkupi njene delnice, so povsem zavajajoče, saj ATVP v primeru ugotovljene kršitve odloči, da je družba (oz. družbe, ki delujejo usklajeno), ki je presegla prevzemni prag, dolžna odtujiti delnice pod prevzemni prag ali podati prevzemno ponudbo za odkup ciljnih delnic, kar pomeni, da ne drži navedba, da bi bila država nujno zavezana odkupiti naš delež v Petrolu.

V zvezi z navedbo, da naj bi šlo za nadaljevanje bolj ali manj tihe vojne slovaško-češke skupine proti državi, ki traja že več let, pojasnjujemo, da gre za nepreverjeno informacijo, saj z državo nikoli nismo bili v slabem odnosu, niti nismo kako drugače z njo prišli v konflikt. Vendar pa kot pojasnjeno, smo bili primorani ob sumu kršitev prevzemne zakonodaje in zaradi zaščite pravic, ki jih imamo kot manjšinski delničarji v družbi Petrol d.d., podati predmetno prijavo na ATVP. Tako bi ravnalni tudi v primeru, če bi bil kontrolni delež v Petrolu v zasebni lasti in zatorej ne gre za napad na državo kot tako."