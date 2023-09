Poplave: Spar svojim zaposlenim namenil 117 tisoč evrov pomoči

Ob neurjih, ki so v začetku avgusta prizadela Slovenijo, so v Sparu med prvimi priskočili na pomoč z donacijami za lokalne skupnosti, humanitarne organizacije in gasilce, ki so pomagali na terenu. V prvi vrsti so pomagali tudi svojim zaposlenim, ki so utrpeli škodo, in jim skupno namenili 117 tisoč evrov solidarnostne pomoči. V sodelovanju z Rdečim križem so organizirali akcijo zbiranja izdelkov za ljudi s poplavljenih območij ter žrtvam poplav preko štirih humanitarnih organizacij donirali dodatnih 35 tisoč evrov pomoči. Skupaj so tako donirali več kot 190 tisoč evrov.

Že med poplavami so se nemudoma odzvali na potrebe prebivalcev prizadetih območij in prostovoljcev v občinah Ravne na Koroškem, Črna na Koroškem in Dravograd ter jih večkrat oskrbeli s svežo hrano, prigrizki, vodo in energijskimi pijačami. Donacij v skupni vrednosti 16 tisoč evrov so bila poleg zgoraj naštetih deležna tudi različna gasilska društva po Sloveniji, ki so aktivno pomagala na poplavljenih območjih.

Z mislijo na svoje zaposlene so v Sparu organizirali tudi interni razpis za oškodovane sodelavce. Zaposlenim, ki so utrpeli škodo v poplavah, so namenili finančna sredstva v višini 117 tisoč evrov. Pomoči bo deležnih 48 zaposlenih, ki so se prijavili na razpis, med njimi tudi dva študenta. Pomoči so se pridružili tudi zaposleni v podjetju, ki so s pripravo paketov izdelkov v času poplav nesebično pomagali organizacijam in prostovoljcem, hkrati pa so tudi sami preko internega sklada darovali sredstva za svoje sodelavce, ki so v poplavah utrpeli škodo.

V avgustu so se povezali z Rdečim križem Slovenije in v vseh svojih trgovinah po Sloveniji organizirali akcijo zbiranja izdelkov za vsakdanjo rabo. Po grobih ocenah so zbrali za več kot 22 tisoč evrov izdelkov, namenjenih žrtvam poplav. Dodatna finančna sredstva v višini 35 tisoč evrov so v Sparu namenili tudi štirim humanitarnim organizacijam, in sicer Slovenskemu karitasu, Rdečemu križu Slovenije, Truhomi, inovativnemu zavodu za pomoč socialno ogroženim in ZPMS Ljubljana Moste-Polje, ki jih bodo razdelile oškodovanim posameznikom in družinam.