Podražitev po sprostitvi: dizel dražji za tri evre na rezervoar

Oktobra je v veljavo stopila odločitev vlade o liberalizaciji oziroma prosti določitvi cen goriva na črpalkah po Sloveniji. Že pred tem je konec leta 2016 sprostila cene bencina na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah. In čeprav je povpraševanja manj, vsaj tako kažejo podatki statističnega urada, ti so za oktober v primerjavi z oktobrom leta 2019 naračunali 24 odstotkov manj porabljenega motornega bencina, se je cena dizla prvič od sprostitve cen resneje spremenila.

Od začetka oktobra večjih sprememb cen na bencinskih črpalkah, ki niso ob avtocestah in hitrih cestah ni bilo, v zadnjih nekaj dneh pa je kot prva poskočila cena dizelskega goriva. Po podatkih spletne strani ministrstva za infrastrukturo goriva.si je cena dizla po novem 1,061 oziroma 1,064 evra za liter pri dveh največjih ponudnikih na slovenskem trgu – Petrolu in OMV.

Cena 95-oktanskega bencina se je po sprostitvi cen oktobra spustila pod en evro (cene na črpalkah, ki niso na avtocestah) in tam ostaja tudi zdaj. Cena za liter se giblje od 0,964 pa do 0,999 evra.

Tri evre razlike pri polnem rezervoarju

Foto: Gregor Pavšič Pri polnem 50-litrskem rezervoarju znaša podražitev tri evre v primerjavi z oktobrom. Da bodo prve večje spremembe cen goriva podražitve, je v pogovoru za Siol.net napovedal že Peter Mizerit, vodja službe za upravljanje tveganj v Primorskih skladih.

"Sam pričakujem bolj spremembe v smeri podražitve, ker je bližnja tujina okoli nas večinoma dražja in si tudi ponudniki zagotovo ne bodo dodatno zniževali svojih marž, če so te nižje od primerljivih v Evropi," je oktobra dejal Mizerit.

Medtem ko sta ceni Petrola in OMV za dizelsko gorivo skoraj identični, pa je nekoliko večja razlika pri ceni Fe Trading (Avanti), ki ima bencinske servise ob nekaterih trgovinah Hofer. Tam liter dizla znaša 1,034 evra oziroma 51,7 evra za 50-litrski rezervoar.

Cena dizelskega goriva je bila sicer nespremenjena pri enem evru za liter od 7. aprila, trenutna cena pa je najvišja po 10. marcu.

Na avtocesti so cene še višje. Za dizel je treba odšteti 1,084 evra, za 95-oktanski bencin pa 1,026 evra.

Kot je mogoče preveriti na spletni strani goriva.si, je trenutna cena dizla 1,061 oziroma 1,064 evra za liter (pri največjih ponudnikih). Foto: zajem zaslona

95-oktanski bencin cenejši, sosede dražje

Na drugi strani cena 95-oktanskega bencina zunaj avtocestnega obroča še vedno ostaja malenkost pod enim evrom.

Če pogledamo sosednje države, je dizelsko gorivo cenejše v Avstriji, kjer je cena po podatkih AMZS zunaj avtocest giblje okrog 1,021 evra za liter. Na Hrvaškem, Madžarskem in v Italiji so cene po podatkih AMZS, ki preverja povprečno ceno.