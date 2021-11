Počivalšek: Ponovno zaprtje vodi v bankrot države

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Morebitno vnovične zaprtje države bi po opozorilih gospodarskega ministra Zdravka Počivalška povzročilo njen bankrot. Koronske krize še ni konec, za njeno rešitev pa se je treba po njegovi oceni zediniti in stakniti glave. "Državne pomoči namreč ne bo več," je dejal na današnjem omizju v Novem mestu med vladnim obiskom jugovzhodne Slovenije.

Počivalšek se je v Novem mestu udeležil omizja, ki sta ga pripravila Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine ter Razvojni center Novo mesto. Opozoril je na različne dileme, ki se pojavljajo ob predlogih za omejitev oz. rešitev zdravstvenih razmer v državi in pozval k odgovornemu obnašanju za ohranitev lastnega in zdravja drugih. Ocenil je tudi, da se covid-19 izrablja za "bolestno borbo zoper oblast".

Peščica ljudi

Zadnji protikoronski ukrepi po ministrovih pojasnilih predstavljajo zadnji poskus za odgovorno omejitev zdravstvene krize. Sam se zavzema za uvedbo sistema PC in cepljenje. "Ne dovolimo, da bo peščica ljudi državo držala v šahu," je nadaljeval in še ocenil, da tudi če bi v Sloveniji uvedli t. i. lockdown, ta ne bi uspel.

Za več kot 400 milijonov sredstev

Počivalšek je sicer območnim gospodarstvenikom predstavil možnosti črpanja evropskih sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost, v okviru katerega gospodarstvo ministrstvo načrtuje 427 milijonov evrov nepovratnih sredstev za sofinanciranje naložb sedmih vsebinskih področij.

O podaljšanju bonov

Ob robu omizja je Počivalšek glede možnosti podaljšanja veljave turističnih bonov za STA povedal, da odgovor ni niti da niti ne. "Mi bomo, če bo prišlo do omejevanja njihove porabe, pravočasno sprejeli odločitev o morebitnem podaljšanju," je dejal. Ta bo znana do konca leta.