Pisarna prihodnosti s tehnologijo sodobnosti

Sodobna tehnologija nam lahko da občutek večje varnosti, a smo hkrati lahko žrtve raznih spletnih goljufij in škodljivih virusov.

Naša velika prednost v podjetniškem svetu je tudi to, da znamo prepoznati nekaj skritih nevarnosti, ki prežijo na nas v pisarni oziroma kjer koli opravljamo svoje delo.

Varno delovno okolje

Prva stvar, na katero moramo biti pozorni, je varno delovno okolje. Najpogostejše tveganje glede poškodb na delovnem mestu, ki preži na nas v pisarniškem svetu, so padci in zdrsi.

Proti tej nevarnosti je dovolj že zdrava mera razuma – med hojo po hodnikih ne uporabljamo telefona, previdno vstajamo izza pisalne mize, pozorni smo na ovire na tleh ter na spolzka tla in da znamo pravilno uporabljati elektronske naprave.

Med dolgimi obdobji dela z računalnikom si privoščimo redne odmore, kar je dobro za naše oči. V večernem in nočnem času pa čim bolj omejimo uporabo računalniških in drugih zaslonov, saj modra svetloba moti naš cirkadiani ritem oziroma fiziološke procese.

Prehiteti nepovabljene goste

Dobro je vse pod nadzorom imeti tudi pri kontroli poslovnih prostorov, tako v delovnem času kot tudi izven njega.

Glede na to, da vdori v delovne prostore niso nobena redkost, razmislimo tudi o uporabi senzorjev gibanja, ki bodo zaznali vsakega nepovabljenega gosta.

Tako lahko v primeru, da se sredi noči sproži senzor gibanja, prek zunanjih in notranjih kamer preverimo, ali je vse v redu. Prav tako nas v primeru izliva vode o tem nemudoma obvesti senzor. Skratka, s pravimi rešitvami smo lahko brez skrbi kjer koli in kadar koli.

Digitalna varnost v vsakem trenutku

Veliko bolj zapleteno je zagotavljanje varnosti v digitalnem okolju, kjer nimamo popolnega nadzora.

Zato nikoli ne odpiramo elektronskih sporočil, katerih pošiljateljev ne poznamo. Po spletu prav tako ne pošiljamo nobenih osebnih in bančnih podatkov. Na svoj računalnik namestimo protivirusno zaščito, ki naj jo redno preverja strokovnjak.

Dokumenti bodo varno spravljeni, če jih bomo imeli pod ključem oziroma pod varnim geslom kar v "oblaku". S programskim paketom Office 365, ki ga vključuje paket NEO Poslovni Telekoma Slovenije, bomo imeli varen in takojšen dostop do vseh datotek z našega računalnika iz različnih naprav tudi brez internetne povezave, tako na namiznih kot mobilnih napravah.

Za storitev v oblaku Office 365 se bomo odločili, če uporabljamo stare strežnike in imamo visoke stroške z vzdrževanjem, pojavljajo se težave s kompatibilnostjo programov in do dokumentov ne moremo dostopati s katere koli naprave. Hitro rastoča podjetja bodo še uspešnejša, če bodo imela enovit paket orodij z ustrezno IT-podporo dinamičnim poslovnim procesom.

Varna pisarna za vašo brezskrbnost

Telekom Slovenije razume svet podjetnikov, zato so oblikovali poseben paket NEO Poslovni, ki omogoča hitrejše, boljše in pametnejše opravljanje delovnih nalog.

Varčna pisarna v vsakem trenutku

V okviru paketa NEO Poslovni, ki vključuje internetne storitve, poslovni IP-telefonijo in televizijo, se lahko odločimo tudi za novega hišnega oziroma pisarniškega pomočnika, ki združuje pametne naprave za naš dom oziroma delovni prostor na enem mestu.

S televizijo v paketu NEO Poslovni prejmemo programsko shemo Mega HD, NEO Smartbox, dostop do spletnega mesta in aplikacije NEO ter predpripravljen vmesnik za Pametno pisarno.

Primer uporabe storitve NEO: Nič ni bolj neprijetnega kot trenutek, ko se na poti na dopust spomnimo, da morda le nismo izklopili vseh luči v pisarni. Takrat prav pride izklop in vklop naprav s pametnimi vtičnicami in žarnicami preko aplikacije NEO.

Poleg pametnih žarnic so na voljo tudi druge pametne naprave: senzor temperature in vlage, senzor gibanja, senzor za dim, pametna vtičnica, senzor za izliv vode, senzor za vrata in okna ter daljinski obesek.

