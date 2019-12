Petrol z ambicioznimi načrti za leto 2020

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Skupina Petrol ima za prihodnje leto ambiciozne načrte - čisti dobiček je načrtovan v višini 109,8 milijona evrov, kosmati dobiček v višini 510 milijonov evrov, prihodki od prodaje pa naj bi dosegli 6,4 milijarde evrov. Načrti, ki jih je v četrtek potrdil nadzorni svet družbe, so občutno višji od tistih za letos, ki jih Petrol sicer uresničuje.

Petrol je za leto 2019 napovedal 5,6 milijarde evrov prihodkov od prodaje in 96,7 milijona evrov čistega dobička, v prvih devetih mesecih letos pa je ustvaril 4,19 milijarde evrov prihodkov in 80,1 milijona evrov dobička.

Petrol nadaljuje usmeritev znižanja finančnega dolga

Glede na potrjen poslovni načrt bo Petrol ambiciozno vstopil tudi v leto 2020. Načrtovane rezultate bo skupina, kot izhaja iz danes objavljenega načrta poslovanja, ustvarila s prodajo 3,4 milijona ton proizvodov iz nafte, 199.600 ton utekočinjenega naftnega plina, 19,3 teravatne ure zemeljskega plina, s prodajo trgovskega blaga in povezanih storitev v višini 467,6 milijona evrov, s proizvodnjo, trgovanjem in prodajo električne energije ter z energetskimi in okoljskimi rešitvami.

Konec prihodnjega leta bo v maloprodajni mreži skupine Petrol 522 bencinskih servisov, od tega v Sloveniji 319, na Hrvaškem 115, v Bosni in Hercegovini 42, v Srbiji 20, v Črni gori 15 in na Kosovu 11. Število bencinskih servisov, ki bodo vključeni v maloprodajno mrežo, se bo v primerjavi s koncem letošnjega leta povečalo za 14.

Bruto dobiček iz poslovanja (EBITDA) je načrtovan v višini 214,8 milijona evrov. Dobro polovico EBITDA (51 odstotkov) bo skupina Petrol ustvarila s prodajo naftnih derivatov, 20 odstotkov s prodajo trgovskega blaga in povezanih storitev, 12 odstotkov z energetskimi in okoljskimi rešitvami, devet odstotkov s prodajo utekočinjenega naftnega plina, pet odstotkov s prodajo in trgovanjem s preostalimi energenti ter tri odstotke s proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov.

Foto: Matej Leskovšek

Skupina Petrol uspešno nadaljuje izvajanje strateške usmeritve znižanja finančnega dolga. Po načrtih bo kazalnik razmerja med neto dolgom in kapitalom prihodnje leto znašal 0,4, kazalnik razmerja med neto dolgom in EBITDA pa 1,7. Koeficient finančnega vzvoda, ki kaže vpliv stroškov financiranja na finančno tveganje prinašalcev kapitala, je načrtovan v višini 30 odstotkov.

Naložbena politika skupine Petrol bo v letu 2020 usmerjena v pospešeno širitev poslovanja na področju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov, v utrjevanje položaja in širitev poslovanja na področju prodaje energentov ter v širitev poslovanja na področju energetskih in okoljskih rešitev. Skupina bo imela konec leta 2020 več kot 5.500 zaposlenih, še izhaja iz poslovnega načrta za prihodnje leto.

V letu 2020 bo Petrol sicer dobil tudi novega predsednika uprave. Po sporazumnem odhodu uprave s Tomažem Berločnikom na čelu konec oktobra letos, ki je vznemiril javnost in politiko, odgovorov glede razlogov za odhod uprave pa ni dala niti četrtkova skupščina Petrola, družbo začasno vodi nekdanja prva nadzornica Nada Drobne Popović. Postopki za imenovanje nove uprave so že stekli.