Uprava in nadzorni svet Zavarovalnice Triglav bosta letošnji skupščini delničarjev, ki bo predvidoma v začetku junija, predlagala izplačilo dividende v višini 1,75 evra bruto na delnico. Za dividende naj bi tako največja slovenska zavarovalnica po predlogu vodstva skupaj namenila 39,8 milijona evrov.

Predlagana dividenda trenutno predstavlja petodstotni dividendni donos delnice Zavarovalnice Triglav, so sporočili iz zavarovalnice. Takšna dividendna donosnost je po prepričanju uprave in nadzornega sveta skladna s pričakovanji vlagateljev in na ravni pričakovanega povprečnega dividendnega donosa delnic evropskih zavarovalnic v tem letu.

Uprava in nadzorni svet sta po besedah prvega moža zavarovalnice Andreja Slaparja, tako kot vedno, sledila načelu, da je dividenda privlačna za delničarje, hkrati pa je izpolnjen pogoj vzdržnosti, finančne stabilnosti in nadaljnje rasti in razvoja skupine Triglav.

Predlagano izplačilo dividend močno presega čisti dobiček

Spomnil je tudi, da predlagano izplačilo dividend močno presega lani ustvarjeni čisti dobiček, ki se je ustavil pri 16,3 milijona evrov.

Rezultati skupine Triglav v letu 2023 so bili sicer po navedbah vodstva pod prvotno načrtovanimi, kar je posledica regulacije cene dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in naravnih množičnih škod. V tekočem letu pričakujejo normalizacijo poslovanja skladno s strategijo skupine.

Nadzorni svet je sicer danes potrdil revidirano letno poročilo skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav za leto 2023, ki bo objavljeno v petek. Zavarovalnica bo predvidoma 26. aprila objavila tudi sklic redne letne skupščine delničarjev, ki je načrtovana 4. junija.

Največja delničarja zavarovalnice sta Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje s 34,5-odstotnim deležem, ter Slovenski državni holding z 28,1-odstotnim.