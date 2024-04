Mesec: Stanje je precej drugačno od tega, kar smo lahko prebrali v medijih 

Do odhodov z Inšpektorata RS za delo je prihajalo že pod prejšnjim vodstvom, odnose pa se ureja, je na današnji novinarski konferenci poudarila glavna inšpektorica za delo Katja Čoh Kragolnik. Inšpektorat je stabilen, njegovo delo pa želijo še izboljšati, je dodala. Čoh Kragolnik je podporo in zaupanje izrazil tudi minister za delo Luka Mesec.

Čoh Kragolnik, ki je na čelu inšpektorata od junija 2023, je uvodoma dejala, da svoje delo opravlja dobro. Potem ko je inšpektorat STA pred dnevi posredoval podatke, po katerih je od 1. januarja lani do 10. aprila letos pogodba o zaposlitvi prenehala 27 njihovim zaposlenim, je glavna inšpektorica danes poudarila, da se je dejansko v tem času za zaposlitev drugje odločilo pet uslužbencev, da pa so letos že uspeli zaposliti štiri nove sodelavce.

Čoh Kragolnik: Vtis, da inšpektorat ni stabilen, je napačen

Na dodatno povpraševanje novinarjev o odhodih je sicer nekoliko nejasno odvrnila, da so "v bistvu podatki od oktobra" in da so bile odločitve o odhodih drugih delavcev sprejete že pri prejšnjem vodstvu.

V zvezi z mobingom, o katerem so anonimno spregovorili zaposleni, je povedala, da uradne prijave niso prejeli: "Na vodstvo se je obrnila ena oseba, ki je izrazila nezadovoljstvo glede sodelovanja s sodelavko, to smo nemudoma naslovili in opravljen je bil razgovor za razrešitev situacije." Kot je dodala, pa so pred kratkim prejeli zahtevo za zaščito pred trpinčenjem zaradi navedb v medijih. "Ukrepala sem skladno z notranjim aktom in zadevo predala v reševanje svetovalki za pomoč v teh primerih. Opravili smo tudi že več razgovorov s sodelavci," je navedla.

Po njenih besedah se je izkazalo, da si vsi želijo več odprte medsebojne komunikacije, zato bodo odslej organizirali redna tedenska srečanja. "Če bi se katerikoli od sodelavcev soočal z mobingom, so moja vrata vedno odprta," je izpostavila.

"Vtis, da inšpektorat ni stabilen, je napačen. Vse območne enote namreč delujejo nemoteno in dobro, nameravamo pa delovanje inšpektorata še izboljšati," je nadaljevala Čoh Kragolnik in v tej luči napovedala vzpostavitev centralne enote za hitrejše odzivanje na najbolj pereče primere.

Mesec: Stanje je precej drugačno od tega, kar smo lahko prebrali v medijih

Mesec je pojasnil, da se je "ob zaskrbljujočih zapisih" pogovoril o stanju na inšpektoratu, pri tem pa prišel do zaključka, "da je stanje precej drugačno od tega, kar smo lahko prebirali v medijih".

"Na žalost se je inšpektorat v zadnjih letih soočal s težavami, zato smo tudi dvakrat menjali glavnega inšpektorja (septembra 2022 je vlada razrešila Jadranka Grlića, po odločitvi, da odide, pa junija lani še Luko Lukića, op. a.), ampak trenutno vodstvo dela v prid inšpektorata. Trenutno vodstvo stanje na inšpektoratu stabilizira, zato ga po mojih informacijah podpirajo vse območne enote," je dejal. V tej luči Čoh Kragolnik podpira tudi sam.

Je pa minister vse, ki so z delom morebiti nezadovoljni, pozval, naj se obrnejo na glavno inšpektorico, lahko pa tudi na njegov kabinet. "Nikakor pa ne pristajamo na to, da se morebitne osebne težave rešuje v medijih, preko anonimnih pisem," je pristavil.

Inšpektorat po njegovih besedah deluje dobro. Leta 2022 je izdal za 2,75 milijona evrov glob, lani pa za 3,73 milijona, je spomnil. "V prvih štirih mesecih letošnjega leta je inšpekcija izvedla 1.200 nadzorov več, kot je dobila prijav. Prijav je bilo 1.600, nadzorov 2.800, izdanih pa je bilo za preko 800.000 evrov glob," je naštel. Na inšpektoratu pa so nedavno za STA pojasnili, da so leta 2021 izvedli 38.624 nadzorov, leta 2022 15.698, lani pa 10.101.

Na vprašanje, ali jim je bolj pomembna količina kot kakovost, je Mesec odgovoril, da slednja. "V tej smeri delujemo s trenutnim vodstvom in tudi zato je naša ambicija organizirati centralno enoto, da se izboljša kakovost delovanja inšpektorata," je zatrdil. "Najpomembnejša stvar je, da velikim kršiteljem, tistim, ki res ne plačujejo delavcev, ki grobo kršijo delavske pravice, ki izkoriščajo, stopimo na prste," je sklenil.

Markovič: Želimo si, da se stvari stabilizirajo

Podporo glavni inšpektorici so danes izrazili tudi nekateri drugi deležniki. Inšpektorat za reševanje nakopičenih težav potrebuje daljše obdobje miru brez zdrah in stalnih menjav odločevalcev, je pozval vodja območne enote inšpektorata Koper-Postojna-Nova Gorica Ljubo Trajkovski. Prepričan je, da velja sedanjemu vodstvu zaupati.

"Naj poudarim, da tudi sindikalna skupina inšpektorata podpira prizadevanja vodstva inšpektorata za vzpostavitev normalnega stanja. Želimo si predvsem, da se stvari stabilizirajo, da se pogoji dela izboljšajo in da lahko opravljamo svoje delo," je nadaljeval sindikalni zaupnik na inšpektoratu Nejc Markovič.

Predsednik Sindikata državnih organov Slovenije Frančišek Verk pa se je zavzel za kadrovsko okrepitev inšpektorata. "Poklic inšpektorja glede na širšo negativno družbeno kritiko, ki je marsikdaj neupravičena, postaja neprivlačen," je posvaril. To je treba spremeniti, da ne bo Slovenija prišla v krč, "ko bo bo lahko vsakdo počel, kar se mu zdi."