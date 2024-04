"Scenarij o pokojninski reformi je to, da 40 let dela ostaja dovolj. Že danes lahko to stoodstotno potrdim," je po seji vlade dejal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec, potem ko so na seji vlade predstavili izhodišča za pokojninsko reformo. Pritrdil mu je tudi podpredsednik vlade Matej Arčon: "Delovna doba se ne bo spreminjala." Vsebine reforme sicer nista komentirala, je pa Mesec dejal, da je njen scenarij predviden do leta 2035, v parlamentarni presoji pa bo reforma v začetku naslednjega leta.

Na vladi so predstavili izhodišča za pokojninsko reformo. "Pod točko interno smo obravnavali izhodišča in imenovali ustrezno skupino, ki bo uskladila stališča. Želimo si nekoliko drugačnega načina dela kot doslej. Najprej bomo sprejeli izhodišča, jih predstavili ekonomsko-socialnemu svetu, šele nato bomo sestavljali zakon," je uvodoma dejal Arčon. Vsebine reforme ni komentiral, potrdil pa je, da se pogoji za upokojitev pri delovni dobi ne bodo zaostrovali.

Mesec: 40 let dela ostaja dovolj

Po besedah Luke Mesca so cilji reforme vzdržnost, dostojnost pokojnin in preglednost sistema. "Pokojnine bomo imeli, to je osnovna poanta pokojninske reforme. Prejšnje reforme so bile izvedene preveč robato, tako da naša reforma je reforma, ki bo ukrepe razporedila v teku naslednjega desetletja. Spremembe se bodo vpeljevale postopoma. Predvidevamo scenarij do leta 2035," je dejal Mesec.

Ob tem je tudi povedal, da bodo socialnim partnerjem čez deset let predlagali, da se obstoječi sistem pregleda in se pogovori o morebitnih potrebnih dodatnih ukrepih. "Mišljeno pa je, da sistem zdrži na dolgi rok. V začetku naslednjega leta bo reforma v parlamentarni presoji. Scenarij o pokojninski reformi je to, da 40 let dela ostaja dovolj. Že danes lahko to stoodstotno potrdim," je še dejal Mesec.

Kaj so še obravnavali?

Vlada je obravnavala tudi odločitve o popoplavni obnovi. "Odločitev, da se mora kdo seliti, je težka, a temelji na strokovnih ocenah z namenom zagotoviti varnost ljudi. Preselili bomo 20 objektov. Ljudje bodo lahko dobili izplačilo odškodnine, možnost za nadomestno gradnjo ali pa država od njih odkupi drugo nepremičnino," je še dejal Arčon.

Sprejeli so tudi pomemben akt glede območja stare cinkarne v Celju, ki je opuščena in degradirana. "Želja vlade je, da bomo v tem prostoru začeli sanacijo in namenili sredstva za to območje," je dejal Arčon in dodal, da bodo podrobnosti predstavili v petek v Celju na tiskovni konferenci.

Vlada bo sicer namenila tri milijone evrov nepovratnih spodbud za gradnjo nizkoenergijskih hiš, namen je, da bi jih dodelili 200 družinam. Na voljo bo tudi 22,5 milijona evrov za energetsko revščino, so še napovedali.