V nasilju na protestih v Franciji poškodovanih več kot sto policistov

V Franciji je bilo v ponedeljek na protestih proti pokojninski reformi, ki so se sprevrgli v nasilje, poškodovanih najmanj 108 policistov, od tega 20 v Parizu, je sporočil francoski notranji minister Gerard Darmanin. Kot je dodal, so pridržali 291 ljudi, samo v Parizu 90, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Novih protestov proti pokojninski reformi se je v Franciji ob 1. maju po podatkih francoskega notranjega ministrstva udeležilo 782 tisoč ljudi, od tega samo v Parizu 112 tisoč. Sindikati ocenjujejo, da je bilo protestnikov trikrat več.

Nasilje je izbruhnilo tudi v Lyonu, Toulousu in Nantesu, kjer so protestniki zažigali avtomobile in poškodovali številne trgovine. V Toulousu na jugu Francije je policija uporabila solzivec, prav tako v Nantesu na zahodu Francije, potem ko so jo protestniki obmetavali s predmeti.

Darmanin je ostro obsodil nasilje. V Parizu je policist, ki ga je zadela molotovka, dobil hude opekline po rokah in obrazu, vendar ni v smrtni nevarnosti, je dejal Darmanin.

Pokojninsko reformo, ki med drugim zvišuje upokojitveno starost z 62 na 64 let, je vlada predsednika Emmanuela Macrona marca sprejela mimo parlamenta. Macron je ustrezen zakon aprila tudi že podpisal, a sindikati in del opozicije nadaljujejo pozive k protestom, da bi preprečili začetek njenega izvajanja 1. septembra. V zadnjih mesecih so stavke in protesti, ki so se neredko sprevrgli v nasilje, večkrat ohromili javno življenje.