V Franciji nadaljevanje protestov proti pokojninski reformi

V Franciji se bodo danes nadaljevali protesti proti sporni pokojninski reformi, ki med drugim zvišuje upokojitveno starost z 62 na 64 let in ki jo je vlada predsednika Emmanuela Macrona marca sprejela mimo parlamenta. K novim množičnim protestom so pozvali sindikati, ki ciljajo na udeležbo več sto tisoč ljudi.

Čeprav je Macron sredi aprila podpisal zakon o sporni pokojninski reformi, sindikati in del opozicije nadaljujejo s pozivi k protestom, da bi preprečili začetek njenega izvajanja 1. septembra, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Samo v Parizu danes pričakujejo približno 100.000 ljudi. Policija se je te dni pripravljala na nemire, medtem ko so nekatere pariške banke na svoja okna že namestile zaščitne plošče.

Število udeležencev rednih protestov se je v zadnjem času sicer zmanjševalo, pojavljali pa so se tudi znaki razhajanja znotraj skupne fronte sindikatov. V luči tega se poraja vprašanje, ali bodo današnji prvomajski shodi zadnje velike demonstracije proti sporni reformi.

Sprejem reforme naj bi bil nujen

Vlada v Parizu je pokojninsko reformo, eno glavnih predvolilnih obljub Macrona, uradno napovedala v začetku leta. Njen sprejem naj bi bil nujen, saj naj bi se v nasprotnem primeru francoski pokojninski sistem sesul.

Spremembe, zlasti dvig upokojitvene starosti in daljše obdobje vplačevanja v pokojninsko blagajno, so na noge nemudoma spravile sindikate. V zadnjih mesecih so stavke in protesti po vsej državi, ki so se neredko sprevrgli v nasilje, večkrat ohromili javno življenje.

Ob velikem pritisku je vlada po prvotni potrditvi v senatu sredi marca reformo sprejela s pomočjo posebnih ustavnih pooblastil in brez glasovanja v spodnjem domu parlamenta, kjer naj bi ji za potrditev zmanjkalo nekaj glasov. Sledili so novi protesti po vsej državi z več sto tisoč udeleženci.

Sredi tega meseca je Macron v televizijskem nagovoru dejal, da razume jezo Francozov zaradi reforme, a obenem vztrajal, da je ta nujna.