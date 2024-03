Skupina Nova KBM lani skoraj podvojila čisti dobiček

Skupina Nova KBM je lansko leto zaključila z 203,8 milijona evrov čistega dobička, kar je 92 odstotkov več kot leto prej. Na ravni banke, ki je sicer del skupine OTP, so lani ustvarili 189,3 milijona evrov čistega dobička.

Skupni čisti prihodki iz poslovanja skupine so lani znašali nekaj več kot 404 milijone evrov in bili s tem za skoraj 28 odstotkov višji kot leto prej. Poslovni izid pred obdavčitvijo iz rednega in ustavljenega poslovanja je znašal 206,6 milijona evrov, kar je prav tako skoraj dvakrat toliko kot leta 2022.

V celotnem letu 2023 je skupina sprostila neto oslabitve in rezervacije za kreditna tveganja v višini 15,4 milijona evrov, bilančna vsota pa se je iz 10,41 v letu 2022 lani povzpela na 10,80 milijarde evrov.

Združitev s SKB banko še letos

Nova KBM je v začetku leta 2023 prešla v lastništvo OTP in postala njena enajsta članica, vse od prihoda strateškega lastnika pa se banka intenzivno pripravlja na združitev s SKB banko, do katere naj bi prišlo še letos.

Kot so iz Nove KBM sporočili ob objavi letnega poročila, sta tako banka kot skupina lani poslovali dobičkonosno ter s tem zagotovili osnovo za dolgoročno vzdržnost in odpornost ter nadaljnjo razvojno naravnanost.

Doseženi donos na kapital po obdavčitvi je za lansko poslovno leto znašal 19,79 odstotka na ravni skupine in 18,39 odstotka na ravni banke. Ob spremembi lastništva je bonitetna agencija Moody's izboljšala dolgoročno oceno kreditnega tveganja banke na A3 ter spremenila oceno prihodnjih izgledov v stabilno.

Ob tem so v banki s sedežem v Mariboru ohranili vlogo pomembnega primarnega vpisnika obveznic in menic Republike Slovenije, opravljali pa so tudi vlogo uradnega vzdrževalca likvidnosti za slovenske državne obveznice na trgu MTS Slovenija, ki je ena vodilnih platform za trgovanje z obveznicami v Evropski uniji.

Kot je ob objavi rezultatov dejal predsednik uprave John Denhof, ti dokazujejo, da je bilo poslovno leto za banko odlično. "Z novimi strateškimi lastniki smo nadaljevali trend uspešnega poslovanja in osredotočenosti na rast in vzdržno dobičkonosnost," je dodal.