Perutnina Ptuj lani s skoraj polovico višjim dobičkom

Skupina Perutnina Ptuj je lani beležila 441 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je skoraj 30 odstotkov več kot leto prej. Skupaj so proizvedli in prodali več kot 121 tisoč ton mesa in izdelkov, kar predstavlja osemodstotno rast, leto pa zaključili s dobrimi 45 milijoni evrov čistega dobička, kar je skoraj polovico več kot leta 2020.

Kot je v letnem poročilu pojasnil prvi mož ptujske skupine z več kot 4.200 zaposlenimi v Sloveniji, Srbiji, Bosni in Hercegovini ter na Hrvaškem Enver Šišić, je na povečanje prodaje vplival predvsem večji obseg prodaje v Srbiji, Avstriji in Črni Gori, pri čemer se je prodaja perutninskih izdelkov povečala za dobrih sedem odstotkov in presegla 43 tisoč ton.

Na ravni slovenske matične družbe z okoli dva tisoč zaposlenimi je Perutnina lani po zaslugi višjih prodajnih cen pri prodaji osnovnega programa prihodke povišala za 23 odstotkov na 227 milijonov evrov. Skupaj so prodali skoraj 56.000 ton mesa in mesnih izdelkov, kar je približno toliko kot leto prej. Čisti dobiček so povišali za 47 odstotkov in je lani znašal 22,7 milijona evrov.

Za investicije namenili 56 milijonov evrov

Sicer pa je ptujska skupina v letu 2022 kar 74 odstotkov prodaje ustvarila na tujih trgih, največ na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini in Srbiji, kjer delujejo njihove hčerinske družbe. Na vseh teh treh trgih so tudi v strukturi povečali delež prodaje znotraj skupine. Od trgov, kjer skupina nima svojih družb, so največ prodali v Švico in na Kosovo.

Tudi lani so nadaljevali z intenzivnim investicijskim ciklom, pri čemer smo v ta namen namenili 56 milijonov evrov, kar je kar 140-odstotkov več kot leto prej, v glavnem je šlo za dodatne investicije v proizvodne in klavnične zmogljivosti na hrvaškem in srbskem trgu.

V Srbiji so lani po letu 2021 odprli še drugi kompleks novih sodobnih farm z zmogljivostjo vzreje dva milijona piščancev letno, medtem ko letos načrtujemo še dva. V BiH so zaključili investicijo v povečanje klavniških zmogljivosti in avtomatizacijo klavnice, pričeli pa smo z investicijo v novo valilnico in v širitev predelave za proizvodnjo klobas.

Na Hrvaškem so začeli s posebej pomembno investicijo v povečanje silosnih zmogljivosti in sušilnico ter v povečevanje primarne proizvodne baze, klavniških zmogljivosti in posodabljanje proizvodnje ter v sončne elektrarne. Trenutno je v fazi projektiranja osrednja naložba v nadgradnjo klavnice na Ptuju. Gre za več milijonsko naložbo, ki ne pomeni samo posodobitve proizvodnih linij in opreme, temveč vključuje celovito prenovo tehnološke opreme.

Občutna podražitev energentov in strateških surovin

Sicer pa je v začetku letošnjega leta aktualna uprava skupine zaključila svoj prvi štiriletni mandat, pri čemer Šišić ugotavlja, da niti eno poslovno leto v mandatu ni minilo brez ekstremnih in dinamičnih sprememb in pri tem našteva vse od zagona največjega investicijskega ciklusa podjetja v letu 2019, epidemije svetovnih razsežnosti v letih 2020 in 2021, do zgodovinske spremenljivosti cen energentov in strateških surovin v letu 2022.

Na stroškovno stran poslovanja je lani pomembno vplivala občutna podražitev energentov in strateških surovin (pšenica, koruza, soja, olje), pomožnih materialov in storitev ter plač. Maso slednjih so v letu 2022 dvignili za pet milijonov evrov, kar je največji letni dvig v zgodovini podjetja, nekaj podobnega pa načrtujejo tudi letos.

Kljub zahtevnim razmeram vodstvo Perutnine letos pričakuje nadaljevanje rasti na vseh področjih in regijah poslovanja. Takšen je tudi njihov cilj v novem mandatu, saj želijo do njegovega zaključka preseči magično mejo 200.000 ton letne proizvodnje ter prodaje mesa in izdelkov.